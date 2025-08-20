[헤럴드경제=김보영 기자] 인천의 한 오피스텔에서 남성이 길 가는 행인을 향해 소변을 뿌리는 일이 발생해 충격을 주고 있다.

19일 JTBC ‘사건반장’은 제보자 A씨로부터 받은 영상을 공개했다. 해당 영상은 지난 12일 오후 9시경 인천의 한 오피스텔에서 촬영된 것으로 확인됐다.

영상을 보면 오피스텔 5층에 거주하는 남성은 속옷 차림으로 테라스에 나온 후 갑자기 속옷을 내리더니 아래 길거리를 지나가는 행인들을 향해 소변을 봤다. 용변을 마친 후 그는 다시 속옷을 입고 집 안으로 들어갔다.

오피스텔 반대편 건물에서 일한다는 제보자 A씨는 “너무 충격적인 장면이라 녹화하게 됐다”며 “남성이 소변을 본 장소는 심지어 유동 인구가 많은 곳”이라고 밝혔다.

특히 A씨는 “지나가던 행인이 소변에 맞는 것도 목격했다”고 주장했다. 실제로 오피스텔 앞 보도에는 위에서 떨어진 소변 자국이 그대로 남아 있는 상태였다.

A씨는 “돌이켜보니 사건 발생 며칠 전에 오피스텔 앞을 지난 적이 있었다”며 “그때 하늘에서 떨어진 물에 맞았는데 지금 보니 물이 아니었던 것 같다”고 토로했다.

A씨는 너무 황당한 사건이라 경찰에 신고해야 하는지 고민 중이라고 털어놨다. 사건반장 출연진은 “고민할 것 없이 당장 신고해야 한다”고 조언했다.