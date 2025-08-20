미국 10년 국채 현물 등에 투자 내달 2일 첫 분배금 지급 예정

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 지난달 상장한 ACE 미국10년국채액티브 상장지수펀드(ETF)에 개인투자자 순매수가 이어지고 있다고 20일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전일(19일) 기준 ACE 미국10년국채액티브 ETF는 20거래일 연속 개인투자자 순매수가 유입됐다. 지난달 22일 상장한 이후 단 1거래일도 빠지지 않고 개인투자자 순매수세가 유입된 셈이다.

해당 ETF가 상장 이후 기록한 개인투자자 순매수액은 약 24억원이다. 순매수 규모가 큰 편은 아니지만, 꾸준한 자금 유입이 눈에 띈다.

지난 2023년 3월 상장한 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 또한 상장 이후 35거래일 연속 개인투자자 순매수가 지속됐다. 올 들어서도 1329억원의 개인 순매수액이 유입됐고, 현재 해당 ETF의 순자산액은 2조2571억원(국내 상장 해외 채권형 ETF 중 1위)에 달한다.

ACE 미국10년국채액티브 ETF는 미국 10년 국채 시장의 변동을 추종하는 상품으로, 미국 10년 국채 현물과 관련 ETF에 투자한다. 현재 ACE 미국30년국채액티브 ETF와 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 듀레이션은 16.33년이고, ACE 미국10년국채액티브 ETF은 6.97년이다(ACE ETF 홈페이지 기준).

환노출 전략 선택도 가능하다. 한국투자신탁운용은 ACE 미국10년국채액티브 ETF와 ACE 미국10년국채액티브(H) ETF를 동시 상장하며 투자자 선택지를 넓혔다. 환 방향성과 무관하게 미국 장기 국채에 투자하고 싶다면 ACE 미국10년국채액티브(H) ETF를, 미국 국채와 달러에 함께 투자하고 싶다면 ACE 미국10년국채액티브 ETF를 선택하면 된다.

월 분배형 상품인 ACE 미국10년국채액티브 ETF와 ACE 미국10년국채액티브(H) ETF는 다음달 2일 첫 번째 분배금을 지급한다. 이날 지급되는 분배금은 상장 이후 8월 말까지 누적된 금액이며, 오는 27일 ACE ETF 홈페이지 등을 통해 분배금 규모가 공시된다.

최은영 한국투자신탁운용 해외FI운용부 수석은 “ACE ETF는 6종의 라인업을 통해 다양한 미국 국채 투자 선택지를 제공하고 있다”며 “레버리지형을 제외한 5종의 미국 국채 투자 ACE ETF는 모두 퇴직연금 계좌에서 100% 한도로 투자가 가능하다”고 말했다.