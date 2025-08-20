[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 제21대 대통령 취임 100일을 맞아 발행되는 기념우표가 큰 인기를 끌고 있다. “재밌다”는 반응이 나오면서 사전예약 물량이 조기 매진되고, 추가 제작을 요구하는 목소리까지 나오고 있다.

우정사업본부는 지난 18~19일 인터넷우체국을 통해 접수한 기념우표첩 2만부가 전량 완판됐다고 밝혔다.

기념우표는 대통령 취임 100일인 올 9월11일에 발행된다. 총발행 물량은 전지 22만장(낱장 328만장), 소형시트 45만장, 기념우표첩 5만부다. 우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념우표첩은 2만7000원이다.

기념우표에는 회복과 성장을 향한 이 대통령의 결의와 더불어 국민주권 정부의 일꾼으로서 책임을 다하겠다는 의지가 담겼다.

20일 각종 온라인 커뮤니티에는 ‘이재명 대통령 우표 사진’이라는 제목의 글과 함께 실물이 공개됐다.

우표에는 이 대통령의 다양한 일상 속 모습이 담겼는데, 특히 자전거를 타고 달리는 이 대통령을 허겁지겁 쫓아가는 박찬대 더불어민주당 의원의 모습이 큰 웃음을 자아냈다.

이 밖에도 이 대통령이 호탕하게 웃는 장면, 음식 먹는 모습, 김혜경 여사와 함께 있는 사진, 길을 걷는 모습, 환하게 인사하는 모습, 연설하는 뒷모습 등이 눈길을 끈다.

누리꾼들은 “이런 대통령 기념사진은 처음 본다”, “돈이 있어도 못사네”, “추가 판매해라”, “박찬대 의원 사진에 빵 터졌다”, “귀엽다”, “꾸러기 같다. 센스 넘친다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편, 남은 물량은 올 9월11일부터 전국 총괄 우체국 창구와 인터넷우체국에서 구매할 수 있다.