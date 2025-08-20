“돈다발에 롤렉스, 휴양지 자랑”…집배원의 호화생활, 충격적 뒷모습

[헤럴드경제=나은정 기자] 미국에서 전직 연방우정청(USPS) 직원이 우편물에서 수표와 신용카드 등을 훔쳐 명품 구매와 해외 호화여행을 즐기다 법정에 서게 됐다. 13일(현지시간) 미 뉴욕포스트가 연방검찰을 인용한 보도에 따르면 캘리포니아주 토런스 중앙 우체국에서 집배원으로 일했던 메리 앤 매그다밋(31)은 2022년부터 2025년 7월까지 업무 중 수표, 신용카드, 직불카드, 개인식별 정보가 들어 있는 우편물을 빼돌린 혐의를 최근 인정했다. 그는 훔친 카드로 온라인상에서 고가의 물품을 구입했고, 일부 카드는 공범들에게 판매한 것으로 드러났다. 공범들은 그가 훔친 수표를 현금화하고, 수표 수취인의 이름으로 위조 신분증을 만드는 데 도움을 주기도 했다. 매그다밋은 사회관계망서비스(SNS)에 100달러 지폐 뭉치와 롤렉스 시계 등 명품 사진을 올리며 호화 생활을 과시했다. 한 사진에는 그가 뉴욕 양키스 모자를 쓴 채 100달러 지폐 뭉치를 휴대전화처럼 귀에 대고 셀카를 찍은 모습과 차량