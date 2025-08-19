[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]KBS 1TV ‘시사기획 창’이 19일 화요일 밤 10시 ‘잊혀진 매국의 성 : 조선귀족 유산 추적기’를 방송한다. 광복 80주년을 맞아 그동안 베일에 가려졌던 조선귀족 137명과 그 후손들의 현재를 추적했다.

1910년 한일병합 직후 침략국으로부터 작위를 받은 그들은 막대한 재산을 축적했다. 그 재산은 지금 어디에 있을까.

-서촌의 잊혀진 ‘아방궁’ 벽수산장

종로구 옥인동 언덕 위에 우뚝 섰던 프랑스식 성채, 벽수산장. “천장에 물고기가 날아다닌다”는 소문이 돌 정도로 화려했던 이 건물의 주인은 누구였을까. 취재팀은 3D 복원을 통해 사라진 건물의 실체를 되살리고, 나라를 판 대가로 지어진 ‘매국의 성’의 진실을 파헤쳤다.

벽수산장의 주인은 친일파 윤덕영이다. 나라를 팔아먹으면 그 대가로 수많은 은사금과 작위를 받는다.

1910년 8월 22일 내각 총리 대신 이완용과 제3대 한국통감 자작 데라우치 마사타케 사이에 체결된 ​한일합방조약 전문은 고작 8개 조항으로 돼있다.

제 1조는 한국 황제 폐하는 한국 정부에 관한 일체의 통치권을 완전하고도 영구히 일본국 황제 폐하에게 양여한다고 했고, 2조는 일본국 황제 폐하는 전조에 게재한 양여를 수락하고, 또 한국을 일본국에 병합함을 수락한다고 돼있다.

그런데 제3조부터 7조까지는 일본국 황제가 한국 황제와 가족, 황족, 공훈 있는 한인에게 존칭, 위엄을 향유케하고, 세비, 자금, 은급을 주고, 복리 증진에 도모하고 제국관리로 등용할 것이라고 돼있다.

세부내용 거의 대부분이 나라 팔아먹느라고 수고한 한인에게 어떤 보상을 할 것인지를 규정하고 있다.

마지막 8조는 본 조약은 공포일로부터 시행한다로 끝난다. 이런 해괴한 국가간 조약이 어디 있는가?

윤덕영은 그렇게 해서 받은 돈으로 서울 종로구 옥인동에 전설 속 한양의 아방궁을 짓고 자작 작위를 받았다. 작위는 자식에게도 대물림된다.

1920년대에 초가집들이 모여있는 인왕산 초입에 프랑스나 독일, 이탈리아에서나 볼법한 건축물(벽수산장)이 우뚝 서있어 경관을 해치고 있었다. 1966년에 화재로 소실되었고, 1973년에 도로정비사업으로 완전히 철거돼 지금은 흔적만 있다.

그 밑에 있는 박노수 미술관도 윤덕영이 딸을 위해 지은 집이다. 그 집을 화가인 박노수 화백이 매입해 서울시에 기부채납(寄附採納)함으로써 현재도 누구나 방문할 수 있게 됐다. 서울대 초기 미대 동양화과의 반석을 세운 박노수 화백은 청아한 동양적 미를 지닌 독자적인 한국화를 구축했다. 당시 박노수는 서촌에 살던 스승인 청전 이상범 집 옆으로 이사오고 싶었다.

윤덕영은 이완용보다 더한 친일파로, 윤덕영의 땅을 밟지 않고는 서촌 일대를 다닐 수가 없을 정도로 재산이 많았다. 양반 부자들은 평지도 아니고 산속도 아니고 산이 시작되는 자락에 집을 짓는다. 인왕산 호랑이 등 동물의 습격도 피할 수 있기 때문이다. 윤덕영은 그러한 지형인 서촌의 수성동 계곡 일대와 필운동, 옥인동, 인왕산 자락까지 모두 다 자신의 땅으로 확보했다.

그는 영친왕의 엄마인 순헌황귀비 엄씨를 통해 자신의 동생인 후작 윤택영의 딸인 조카를 대한제국 마지막 황후인 순종의 계비(순정효황후)로 책봉하게 하고, 그것으로 마음껏 권세를 누렸다.

-‘포천 대감’의 정체

“보이는 땅은 다 그 사람 땅이었다.” 포천 일대를 통째로 소유했다는 전설의 ‘대감’이 있었다. 취재팀은 일제강점기 지적원도 1천446만 필지를 분석해 조선귀족들의 토지 제국을 처음으로 시각화했다. 여의도 33배에 달하는 그들의 땅은 지금 누가 소유하고 있을까.

-광복 80년, 계속되는 전쟁

2019년, 대전의 한 중학교에 날아온 소장. 111년 된 유령회사가 학교 한복판 땅을 달라고 소송을 제기했다. 그 배후에는 친일파 후손들이 있었다. 광복 80년이 지난 지금도 ‘조상 땅 찾기’ 소송은 멈추지 않고 있다.

-환수된 땅, 단 4㎡

17년간 법정 싸움 끝에 국가가 되찾은 이해승의 땅은 단 4제곱미터. 0.002%에 불과했다. 나머지 99.998%는 왜 환수하지 못했을까. 매국의 대가로 쌓은 부는 광복 80년인 지금도 대물림되고 있다. 취재팀은 친일재산 환수가 실패한 결정적 순간들을 추적했다.

‘잊혀진 매국의 성-조선귀족 유산 추적기’에서 113년 만에 처음 밝혀지는 조선귀족 토지의 전모를 공개한다.