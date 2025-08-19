영화제 앞서 ‘마을 환경반상회’ 개최해 탄소중립 실천 경험 공유 세대별 자발적 소등 유도해 전년 동기 대비 5,928kWh(33%) 전력 절감

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 지난 14일 이문쌍용아파트(동대문구 한천로58길 47)에서 ‘2025 행복한 불끄기 마을영화제’를 열었다.

탄소중립 주민 실천조직 ‘탄소 TALKS 동대문’ 공동주택 분과 사업의 일환으로 열린 이번 행사는 여름철 에너지 사용이 집중되는 밤 8시에 맞춰 세대별 자발적 소등을 유도, 주민이 함께 모여 영화를 관람하며 탄소중립 실천을 생활 속 문화로 확산하기 위해 기획됐다. 영화는 아이들도 함께 즐길 수 있는 가족 애니메이션이 상영되어, 세대가 함께 어울리며 즐거운 시간을 보냈다.

영화제에 앞서 개최된 ‘환경반상회’에는 주민 150여 명이 참여해 탄소중립 실천 경험을 발표하고, 기후위기 대응 방안을 이웃과 공유했다. 한 주민은 “일회용 컵 대신 텀블러를 사용하고, 포장재가 간소한 제품을 선택한다”고 소개했고, 또 다른 주민은 “엘리베이터 대신 계단을 이용해 에너지 절약과 건강을 동시에 챙기고 있다”고 말했다.

이필형 동대문구청장은 “걷기, 소등, 재사용 등 생활 속 작은 실천이 모여 기후위기를 늦추는 큰 힘이 된다”며 “‘워킹시티 동대문’은 행정의 비전이 아닌 주민의 삶과 맞닿아 있는 실천형 핵심 정책”이라고 강조했다. 이어 “정책이 현실에서 작동하려면 주민 참여가 필수이며, 마을 단위 실천이 곧 기후정책의 출발점”이라고 덧붙였다.

반상회 이후에는 구청장과 주민들이 함께 “워킹 시티 동대문!” 구호를 외치며 실천 의지를 다졌고, 기념 촬영으로 행사를 마무리했다.

행사 전에는 자전거 발전 솜사탕, 탄소중립 퀴즈, 자원순환 캠페인 등 체험 프로그램이 운영되어 200여 명의 주민이 참여했다. 참가자들은 “아이들과 뜻깊은 시간을 보냈다”, “게임처럼 재미있게 배웠다”고 소감을 전했다.

특히 행사 당일 이문쌍용아파트의 전력 사용량은 전년 같은 날보다 5928kWh 줄어 약 33% 절감되는 성과를 거뒀다. 이는 공동체 실천이 실제 에너지 절약으로 이어진 대표적 사례로, 평균 기온이 타 자치구보다 2~3도 높은 동대문구의 열섬 현상 완화에도 기여할 것으로 기대된다.

‘행복한 불끄기 마을영화제’는 오는 23일 청량리역 SKY-L65 아파트에서도 이어질 예정이다.