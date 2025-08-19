[헤럴드경제=한지숙 기자] 붐비는 금요일 오후 한강공원 공영주차장에서 한 여성이 주차면 4개면에 물건을 놓아두고 ‘알박기’하는 모습이 목격돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다.

19일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘금요일 한강공원 역대급 주차자리 5칸 점령 사건’이라는 제목으로 글과 사진이 올라왔다.

작성자 A씨는 “널리 알려 달라고 하셔서 사연을 소개한다”며 먼저 목격자를 대신해 올리는 글임을 알렸다.

A씨는 “이런 식으로 주차 다섯 자리를 찜하고 있다. 상식이 있는 건지”라고 말 문을 열었다.

A씨에 따르면 당시 상황은 금요일 오후 퇴근시간 쯤 마포구 망원동 한강공원 주차장에서 벌어졌다. 퇴근 무렵, 한강공원 주차장으로 차량들이 몰려드는 때 중년쯤 되어보이는 여성이 공영주차장의 주차면을 5자리를 미리 잡아두고 있었다.

A씨가 공유한 사진을 보면 맨 왼쪽에 회색 스포츠유틸리티차량(SUV)이 주차돼 있고, 그 옆으로 연속해 네 면에 걸쳐 각 면에 캠핑용 접이식 의자, 플라스틱 박스, 쇼핑백 등이 하나씩 놓여 있다. 일행이 아닌 다른 사람이 주차하지 못하도록 ‘알박기’를 한 것으로 추정된다.

A씨는 “역대급 파워 아지매의 주차자리 점령”이라며 “왼쪽 SUV 차주가 무려 5칸이나 찜했다”고 했다.

이어 “너무 어이없어서 지켜보니 (차주는)SUV에서 아예 내려서 선글라스 쓰고 (주차면에 놓아 둔)캠핑 의자에 앉아 다리까지 탈탈 털면서 여유 있게 가족인지 친구들 모임인지 기다리고 있는 것 같았다”며 “너무나도 당당히”라고 적었다.

A씨는 “불금이라 차들이 주차장으로 계속 밀려 들어오는데 다들 어이없는지 쳐다봐도 (여성은) 안면 철판 깔고 누가 차 대려고 하면 바로 일어나 공격 태세(를 취하면서) ‘바로 차 오고 있다’고 큰소리에 군복무시절 최전방 경계근무 이상으로 근무 중이었다”라고 주장했다.

그러면서 “중년 여성인데 자식도 거의 컸을텐데 그대로 자식들도 따라간다. 악순환이 계속된다”며 “도덕이나 개념은 어디에다 뒀는지 한마디 하고 싶었지만, 경험상 100% 싸움으로 번진다. 절대 잘못을 인정 안 한다”고 개탄했다.

또 “주차 맡은 자리에 깔아놓은 물건들 참 가관이다”며 “중고시장 물물교환도 아니고. 외국인들 볼까 정말 창피하다. 언제까지 저런 광경을 봐야되는지”라고 토로했다.

A씨는 “신문고 제도를 도입해서 벌금 100만원 때려야 속이 시원할 것 같다”면서 “저 사람 때문에 얼마나 많은 사람들이 주말에 주차 못 하고 피해를 입었느냐”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “저라면 앞에 가로로 주차하고 경찰 부른다”, “침묵을 하니 이런 사람들이 늘어났다”, “저걸 그냥 놔두면 달라지는 게 없다. 그냥 이면 주차하고 나오면 된다. 다음에는 꼭 그 자리에서 교육해주시라”, “주차 구역에 차 외 물건을 놔두면 쓰레기로 간주하고 즉시 수거하도록 근거를 만들어야 한다” 등 공분했다.