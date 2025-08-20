총기 사망사고…군 “개인적 성향에 의한 극단적 선택” 유족, 수십년 간 재조사 요청…40여 년 만에 순직 인정 법원 “가혹행위 은폐한 군, 대한민국, 유족에 2억 2500만원 배상”

[헤럴드경제=안세연 기자] 44년 전인 1981년 8월, 학군장교(ROTC) 출신 헌병 소대장 A씨가 순찰 근무 중 총상으로 사망했다. 개인적 성향으로 인한 극단적 선택. 당시 헌병대가 발표한 조사 결과였다.

A씨의 부모와 동생은 결과를 받아들이지 못했다. 수십 년이 지나도록 몇 번이고 재조사를 요청했다. 하지만 육군은 꿈쩍하지 않았다. 육군 사망사고 재조사위원회는 2001년 A씨가 극단 선택한 게 맞다고 판단했다. 육군본부 고등검찰부 역시 2019년 A씨가 극단 선택한 게 맞다고 판단했다.

A씨의 부모는 아들이 극단적 선택을 한 이유조차 알지 못한 채 사망했다. A씨의 동생이 홀로 힘겨운 싸움을 이어갔다.

마침내.

42년이 걸렸다. 대통령 소속 군사망사고 진상규명 위원회가 A씨의 사망이 단순 극단적 선택이 아니라고 판단했다. 병영 내 부조리와 하극상이 있었다며 국방부장관에게 재심사를 요청했다.

국방부는 지난해 8월, A군의 순직을 인정했다. A씨의 동생은 대한민국을 상대로 책임을 물었다. “육군에서 수사를 부실하게 진행해 A씨의 사망을 단순 극단 선택으로 단정했다”고 밝혔다. 법원은 A씨 동생의 손을 들어줬다. “대한민국이 A씨의 동생에게 2억 5000만원을 배상하라”고 판결했다.

사망 배경엔…병영 부조리, 하극상, 무책임한 지휘관

판결문에 따르면 A씨는 단순히 개인적 성향에 의해 극단 선택을 한 게 아니었다. 법원은 다음과 같이 지적했다. “망인은 병영 부조리, 부하의 명백한 범죄 행위, 중대장의 무책임하고 상식에 부합하지 않은 현장 조치, 신상 관리 미흡 등을 주된 원인으로 하여 사망에 이르렀다.”

당시 A씨의 부대엔 근무 중 음주하거나, 음주 후 근무에 투입되는 부조리 문화가 있었다. A씨는 이를 바로잡고자 했다. 하지만 돌아온 건 하극상이었다. 한 분대장은 A씨가 초임 장교로서 상관인 것을 알면서도 소총에 실탄 14발을 장전한 뒤 A씨를 협박했다. “당신 죽이고 영창 가면 그만이야”라고 했다.

A씨의 편은 없었다. 중대장은 오히려 분대장을 두둔했다. 술에 취해 횡설수설하는 분대장을 질책하는 대신 술을 먹었으니 내무반에서 잠을 자라고 했을 뿐이었다.

군사망사고 진상규명 위원회 조사에 따르면 한 임상심리 학과 교수는 “A씨가 복무한 수개월 동안 이러한 하극상 사건이 지속적으로 반복됐을 가능성이 크다”며 “부대에서 적절한 조치가 이뤄지지 않자 누적된 스트레스로 인해 극단적 선택을 했을 것”이란 취지로 자문 의견을 제시했다.

이러한 가혹 행위는 40여 년이 지난 뒤에서야 윤곽이 드러났다. 법원은 “헌병대가 망인의 사망원인 규명을 위한 노력을 하지 않았다”며 “망인의 개인적 성향 문제로 봤을 뿐”이라고 원인을 짚었다.

이어 “서둘러 수사를 종결하며 초동 수사의 미흡함이 발생했고, 치밀한 과학 수사도 이뤄지지 않았다”고 지적했다.

대한민국 “소멸시효 지났다”며 반박

A씨 동생은 국가를 상대로 손해배상을 청구했지만 국가는 받아들이지 않았다.

일명 소멸시효 논리를 내세워 국가배상청구권이 이미 소멸했다고 반박했다. 국가배상청구권엔 국가가 불법행위를 한 날부터 5년의 소멸시효가 적용된다. 대한민국은 “A씨가 단순 극단적 선택을 한 것이라고 판단한 뒤 5년이 경과한 이후에 소송이 제기됐으므로 소멸시효가 지났다”고 주장했다.

법원 “대한민국, 유족에 2억 2500만원 배상”

법원은 A씨 동생의 손을 들어줬다, 대한민국의 소멸시효 주장을 받아들이지 않았다. 오히려 “대한민국이 소멸시효 완성을 주장하는 것은 신의성실의 원칙에 반하는 직권남용으로 허용될 수 없다”고 했다.

서울중앙지법 21민사부(부장 김지혜)는 지난 6월, 대한민국이 A씨의 동생에게 2억 2500만원을 배상하라고 했다.

대법원 판례가 근거였다. 판례에 따르면 소멸시효가 지났더라도 객관적으로 권리를 행사할 수 없는 장애 사유가 있는 경우 예외적으로 배상을 받을 수 있다. 법원은 “군사망사고 진상규명 위원회가 2023년에야 A씨의 사망 원인을 짚은 점을 고려하면 유족에겐 이러한 장애사유가 있었다”고 봤다.

재판부는 유족에 대한 위자료로 2억 2500만원을 결정했다. 법원은 “유족이 대한민국의 위법행위로 인해 한순간에 장성한 아들 또는 형을 잃었다”며 “부모는 망인이 극단적 선택을 한 이유조차 알지 못한 채 사망했고, 동생은 지금도 형을 잃은 슬픔에서 벗어나지 못한 채 정신적 고통을 겪고 있다”고 했다.

이어 “불법행위가 일어난 때부터 오랜 기간 배상이 지연됐다”며 “그 기간 국민소득 수준과 통화 가치가 변동했으므로 위자료를 적절히 증액해 계산할 필요가 있다”고 계산의 배경을 밝혔다.

아직 이 판결은 확정되지 않았다. 1심 판결에 대해 양측 모두 항소했다. 2심이 서울고등법원에서 열릴 예정이다. 2심 첫 재판은 오는 10월 16일에 열린다.