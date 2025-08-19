[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 지역 경제 네트워크 활성화에 나섰다.

BNK경남은행은 19일 김해시청에서 ‘김해경제포럼 활성화 지원금’ 기탁식을 가졌다. 행사에는 김태한 은행장과 홍태용 김해시장, 노은식 김해상공회의소 회장 등이 참석했다.

이번 지원금은 김해경제포럼 운영과 ‘김해경제인의 밤’ 행사 추진에 쓰인다. 김해경제포럼은 지역 경제인과 기관, 정·재계, 학계 인사들이 참여해 네트워크를 형성하고 경험과 지식을 공유하는 장이다. 또 경제·산업 분야 전문가를 초청해 심도 있는 분석과 기업 경영에 활용 가능한 전략을 제공하며 실질적 도움을 주고 있다.

김태한 은행장은 “김해경제포럼은 지역 경제 활성화를 견인하는 소중한 네트워킹의 장”이라며 “참가 기업들의 경쟁력이 높아지길 기대하며 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

BNK경남은행은 2022년부터 4년 연속으로 김해경제포럼 지원금을 기탁하며 지역 경제 발전에 힘을 보태고 있다.