청소년 대상 매년 장학금 지원… 3년간 안정적 장학사업 추진 지역 우수 인재 발굴·교육복지 향상·나눔 문화 확산에 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 18일 추소윤강재단(이사장 김명현)과 지역 청소년 장학금 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

추소윤강재단은 혜민병원 설립자 故 김상태 이사장과 박춘매 감사의 지역사회 발전에 대한 헌신과 봉사 정신을 계승해 2023년 9월 설립된 공익법인이다.

의료 인재 양성과 의학 연구 발전, 그리고 지역 청소년의 재능 발굴 및 성장 지원을 주요 목표로 하고 있다.

이번 협약식은 광진구청에서 개최, 김경호 광진구청장과 김명현 이사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 ▲협약서 서명 및 교환 ▲기념 촬영 ▲차담회 순으로 진행됐다.

협약을 통해 광진구와 재단은 경제적 여건으로 학업에 어려움을 겪는 지역 내 청소년들에게 매년 장학금을 지원하기로 하고, 장학생 선발을 위한 대상자 발굴 및 추천, 장학금 지원 기준과 규모, 지급 절차 등에 관한 사항을 합의했다.

협약 기간은 체결일로부터 3년이며 종료 시점에 사업 지속 여부를 논의해 이어나갈 계획이다. 구와 재단은 안정적인 장학사업 운영을 통해 지역 내 우수한 인재를 육성하고 교육복지 향상은 물론 나눔 문화 확산에도 기여할 예정이다.

아울러 광진구는 자체 장학기금을 별도로 운영하고 있으며, 매년 지역 내 장학생을 선발·지원하고 있다.

김경호 광진구청장은 “이번 협약을 통해 청소년들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있기를 바란다”며 “재단과의 긴밀한 협력을 통해 더 많은 학생들이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.