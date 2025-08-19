[헤럴드경제=함영훈 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 지민이 ‘한눈에 시선을 확 끄는 썸네일 요정’ 1위로 선정됐다.

지난 8월 4일부터 8월 10일까지 아이돌차트에서 진행된 ‘한눈에 시선을 확 끄는 썸네일 요정은?’ 설문에서 지민은 총 투표수 1만 3191표 중 4194표(투표율 약 32%)를 획득하며 1위에 올랐다.

2위는 3461표(투표율 약 26%)를 획득한 홍지윤이 차지했다. 뒤를 이어 양지은(2451표), 황가람(717표), 김용빈(697표), 사나(452표), 박지훈(372표), 카리나(185표), 안유진(148표), 윈터(94표), 제니(74표), 도영(65표), 최예나(64표), 권은비(58표), 원빈(55표), 애니(32표), 민주(23표), 카즈하(21표), 하니(21표), 호시(7표)으로 집계됐다.

설문조사의 결과는 아이돌차트 ‘POLL’ 메뉴에서 확인 가능하다. 현재 ‘해외에서 인기 많은 불닭라면 모델로 어울리는 스타는?’ 이란 주제로 설문이 진행 중이다.