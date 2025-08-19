중소기업계, 김영훈 장관과 간담회 원청 대기업 파업 땐 중기 피해 극심 車·조선·건설, 거래단절·경쟁력 우려 협력사·근로자 피해 확산 가능성 경고 “1년 이상 유예…노사 의견 수렴해야”

“기업이 노조법 개정안에 과하게 우려한다는데, 기업 우려를 해소할 만큼 명시적인 대책이 없지 않느냐.”(이재광 한국전기에너지산업협동조합 이사장)

중소기업계가 국회 통과를 앞두고 있는 노동조합법 개정안(노란봉투법)에 강한 우려를 쏟아냈다. 대기업은 물론, 중소기업이 절대 다수인 2·3차 협력사와 근로자까지 피해가 극심할 것이라며 시행 유예를 강력히 촉구했다.

중소기업중앙회는 19일 오전 서울 영등포구 여의도동 중소기업중앙회에서 노조법 개정과 관련해 김영훈 고용노동부 장관과 중소기업인 간담회를 개최했다.

김기문 중기중앙회장은 모두발언을 통해 “노조법 개정안은 자동차·조선 등 주력 산업에 광범위한 피해를 줄 것으로 예상되어 중소기업도 우려가 크다”며 “원청 대기업을 상대로 협력기업 노조가 교섭을 요구하고 파업을 할 수 있게 되는데, 중소제조기업 50%가 수급기업인 상황에서 거래 단절과 이로 인한 피해를 걱정하지 않을 수 없다”고 우려했다.

그러면서 “최소한 1년 이상 시간을 가지고 노사 의견을 충분히 수렴해 산업 현장의 혼란을 최소화할 수 있는 방안을 마련해야 한다”고 덧붙였다.

이날 간담회에는 건설, 자동차, 기계산업 등 중소기업 각 업종별 대표자들도 참석해 노조법 개정안으로 중소기업이 막대한 피해를 입을 것이라고 우려를 쏟아냈다.

박평재 한국표면처리공업협동조합 이사장은 “2·3차 협력사와 근로자 상당수는 노조법 개정으로 피해자가 되는 건 아닌지 걱정하고 있다”며 “원청에서 파업이 생겨서 공장가동률이 낮아지면 협력사 매출과 근로자 소득까지 영향을 받는데, 노조법 개정이 당사자들 외에 2·3차 협력업체에 미치는 영향도 함께 생각해주시길 바란다”고 말했다.

중소건설업계를 대표·참석한 윤학수 대한전문건설협회장은 “건설업이 한 현장에서 여러 협력업체의 작업이 이뤄지기 때문에 노조법 개정이 사업에 큰 영향을 미칠 것”이라며 “건설업계는 제도의 취지와 현장의 특성이 조화를 이루고, 노사 간 균형과 산업의 지속가능성을 높이는 방향으로 정책이 추진되기를 희망한다”고 말했다.

장규진 한국기계공업협동조합연합회 회장은 “조합원사 중에는 노조가 단체협약 교섭 과정에서 장기간 파업을 진행하면서 납기 지연이 발생하고 고객사 신뢰를 잃어서 몇 년째 매출 손실을 회복하지 못한 업체도 있다”며 “파업이 늘상 있진 않지만 한 번 생기면 피해가 막심한데 파업 대상이 더 많아진다니 걱정하지 않을 수 없다. 보호할 영역이 있으면 그 영역을 한정해서 예측할 수 있는 범위에서 법을 만들면 좋겠다”고 성토했다.

최금식 부산조선해양기자재공업협동조합 이사장은 조선업계의 목소리를 전하며 “국내 조선업이 강점을 보이는 고부가가치 선박까지 중국이 풍부한 인력과 근로시간 유연성을 무기로 빠르게 추격하고 있다”며 “현재에도 조선사가 노조와 단체교섭으로 수개월 소모전을 겪고 있는데 노조법이 개정되고 협력사까지 교섭을 하게 된다면 우리 조선산업의 글로벌 경쟁력 확보는 사실상 불가능해질 것”이라고 강변했다.

김 장관은 이와 관련, 중소기업이 우려하는 부분에 대해 철저히 법 시행을 준비하겠다고 밝혔다. 그는 “현장의 우려와 불안도 엄중히 인식하고 있으며, 법 개정 후 경영계 등과 지속적으로 소통하고 의견을 반영할 수 있는 상시적인 현장지원단 TF를 운영하여 현장의 목소리와 상황을 꼼꼼하게 살피겠다”고 말했다.

이어 “법 시행까지 6개월 동안 구체적인 매뉴얼과 지침을 마련해 현장의 우려와 불확실성을 해소하면서, 특히 원하청 교섭 과정에서 조정지원을 강화하여 하청기업의 어려움을 해소할 수 있도록 지원해 나가겠다”라고 강조했다. 유재훈·김용훈 기자