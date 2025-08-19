광명 감전·의령 끼임 사망사고에 노동당국, 중대재해 반복 구조 정조준 당국, 내년부터 ‘재해조사 의견서’ 공개…사업장명·업종·규모·사고 원인 포함

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 들어 다섯 차례 중대재해가 발생한 포스코이앤씨에 대해 노동당국이 일주일 사이 두 차례 압수수색에 나섰다. 단순한 사고 원인 규명 차원을 넘어, 반복되는 산재의 구조적 원인과 경영책임자의 의무 이행 여부까지 정조준하면서 추가 압수수색 가능성도 배제하기 어렵다.

19일 고용노동부에 따르면 창원지청과 경남경찰청은 지난달 28일 의령 현장에서 발생한 천공기 끼임 사망사고와 관련해 포스코이앤씨 본사와 현장 사무실을 압수수색했다. 근로감독관과 경찰 등 약 50명이 투입돼 방호장치 설치 등 안전조치 이행 여부와 중대재해처벌법 위반 가능성을 집중 점검하고 있다.

이는 8월 12일 경기 광명시 고속도로 건설현장에서 발생한 감전 추정 사고와 관련해 안양지청·경기남부경찰청이 본사 및 하청업체, 감리사무소 등을 대상으로 실시한 압수수색에 이은 두 번째 조치다.

올해 들어 포스코이앤씨 시공 현장에서는 전국 각지에서 사망사고가 이어졌다.

1월 김해 아파트 신축 현장에서 하청 노동자가 추락사했고, 4월에는 광명 신안산선 터널 붕괴로 노동자가 매몰돼 숨졌다. 같은 달 대구 주상복합 신축 현장에서도 추락사고가 발생했다. 이어 7월에는 의령에서 천공기 끼임, 8월에는 광명에서 감전 추정 사고가 연이어 발생했다. 불과 8개월 새 5건의 중대재해가 이어지며 “안전불감증이 구조화돼 있다”는 비판이 제기됐다.

정부도 동일한 인식을 가지고 있다. 고용부는 지난 12일 광명 감전사고 관련 첫 압수수색 직후 본부-지방관서 합동 수사전략 회의를 열어 포스코그룹 내 중대재해 사례 전반을 검토했다.

이 자리에서 “포스코그룹 차원에서 반복되는 중대재해를 근본적으로 점검하겠다”며 타 현장이나 계열사로 수사 범위를 넓힐 수 있음을 시사했다. 경영책임자의 안전보건 의무 이행 여부, 원·하청 구조 속 책임소재, 증거 확보 전략 등이 논의됐다.

이재명 대통령의 강경 발언도 수사 확대로 이어진 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이달 초 국무회의에서 “반복되는 중대재해는 미필적 고의에 의한 살인과 다르지 않다”며 건설사 면허취소와 공공입찰 금지까지 검토하라고 지시했다. 이후 실제 고용부와 경찰이 연이어 압수수색에 착수하면서 ‘대통령 지시 → 강제수사’ 흐름이 구체화되는 모양새다.

포스코이앤씨 내부는 크게 흔들리고 있다. 잇단 사망사고와 정부 수사 확대 속에 정희민 대표는 사의를 표명했고, 그룹 차원에서는 안전특별TF를 구성해 송치영 팀장을 책임자로 임명했다. 신규 인프라 수주 중단, 비상경영 체제 돌입 등 대응책도 내놨다.

기업 신뢰도 역시 급격히 흔들리고 있다. 올해 2분기 영업손실이 910억원으로 9년 만에 적자로 돌아섰고, 금융시장에서는 신용등급 하향 조정 가능성이 제기된다. 회사채 거래가 위축되고 신규 수주까지 중단되면서 ‘실적·신뢰·조직관리’ 삼중고에 직면했다는 분석이 나온다.

한편, 내년부터 정부는 지금까지 비공개였던 ‘재해조사 의견서’를 공개해 중대재해가 발생한 사업장의 이름·업종·규모·사고 원인 등을 국민에게 알릴 방침이다. 고용부는 현재 이를 위한 산업안전보건법 개정을 추진 중인 것으로 알려졌다. 다만 재계는 영업비밀 유출과 기업 이미지 훼손 우려를 이유로 ‘기업 때리기’로 비화될 수 있다고 반발하고 있다.