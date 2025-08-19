-20일~31일까지, 2025 대한민국 정원식물 전시·품평회 국민품평단 100인 공개 모집

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 오는 20일~31일까지 ‘2025 대한민국 정원식물 전시·품평회(이하 전시품평회)’의 출품식물을 직접 평가할 국민품평단 100명을 모집한다.

전시품평회는 새로운 정원식물을 대중에게 선보이는 국내 최대 규모의 전시로 올해는 ‘제31회 우리 꽃 전시회’와 더불어 오는 9월 16일~28일까지 국립세종수목원에서 개최한다.

한국수목원정원관리원은 100인의 국민품평단을 모집해 새로운 정원소재 500여 종과 우리 꽃 활용 작품 100여 점에 대한 선호도 조사를 실시할 예정이다.

정원에 관심 있는 국민 누구나 국민품평단으로 지원할 수 있으며 국민품평단에게는 품평회 기간 국립세종수목원 무료입장과 기념품을 제공한다.

국민품평단 모집 관련 자세한 사항은 ‘제31회 우리 꽃 전시회 및 2025 대한민국 정원식물 전시·품평회’ 누리집에서 확인할 수 있다.

국민이 평가하는 전시품평회는 오는 9월 19일~9월 21일까지 3일간 운영되며 품평 결과는 9월 25일 시상식을 통해 발표한다.