[헤럴드경제=김성훈 기자] 명품 브랜드 루이비통이 서울 강남 청담동에 상설 레스토랑을 연다.

19일 명품 업계에 따르면, 루이비통은 청담동에 위치한 ‘루이비통 메종 서울’ 내에 레스토랑 ‘르 카페 루이비통(Le Café Louis Vuitton)’을 9월 1일 공식 오픈한다. 예약은 18일 오후부터 캐치테이블을 통해 받고 있다.

루이비통이 국내에서 팝업 스토어 형식으로 레스토랑을 선보인 적은 있지만, 상설 형태로 여는 것은 이번이 처음이다.

루이비통 측은 윤태균 셰프가 미식 디렉팅을 맡았으며 한국적인 요소를 메뉴에 가미한 것이 특징이라고 설명했다.

대표 메뉴로는 △비프 만두(4만8000원) △유자 시저 샐러드 이클립스 치킨(4만원) △페어 샬롯(2만9000원) 등이 있다.

루이비통은 이용객들이 문화적 영감을 느낄 수 있도록 다양한 출판물도 구비했다고 밝혔다. 북 큐레이터가 선별한 도서들, 윤태균 셰프가 직접 고른 요리 관련 도서, 루이비통 에디션에서 출간한 여행·스타일 등의 시리즈도 만나볼 수 있다.

명품 브랜드는 패션에서 식음료(F&B)로 사업 영역을 확장하며 고객과의 접점을 넓혀가고 있다.

에르메스는 메종 도산 파크 지하에 ‘카페 마당’을, 크리스챤 디올은 청담과 성수에서 ‘카페 디올’을 운영하고 있다. 이탈리아 명품 브랜드 구찌 역시 국내에서 컨템포러리 레스토랑인 ‘구찌 오스테리아 서울’을 운영 중이다.