거제도민들이 쌓은 조선 후기 마지막 산성

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 19일 경상남도 거제시에 위치한 ‘거제 수정산성(巨濟 水晶山城)’을 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고했다.

서문 밖 큰 바위에 새겨진 ‘옥산금성-동치십이년계유삼월일설-(玉山金城-同治十二年癸酉三月日設-)’이라는 명문석을 통해 ‘옥산금성(玉山金城)’이라 불린 기록이 있으며, 현재는 ‘옥산성(玉山城)’이라는 이름의 경상남도기념물이지만 ‘통제영계록(統制營啓錄)’, ‘거제군읍지(巨濟郡邑誌)’ 등의 문헌에 ‘수정산성(水晶山城)’으로 기록된 점을 참고한 경상남도의 신청에 따라 사적 지정 예고 명칭은 ‘거제 수정산성’으로 했다.

수정산(해발 143m)에 위치한 테뫼식(산의 정상부를 중심으로 성벽을 둘러쌓은 형태) 석축산성으로, 성벽의 전체 둘레는 약 450m다. 11차례의 시·발굴조사를 통해 삼국시대 신라의 초축 성벽에 수·개축된 고려시대와 조선시대 성벽이 남아 있어 성곽 축조 기술의 변천 과정을 잘 보여준다.

성벽의 최종 수축(修築) 연대는 성내에 건립된 ‘수정산성축성기(水晶山城築城記)’ 비석을 통해 고종 10년(1873년)임을 알 수 있다. ‘조선왕조실록’에서 축성 관련 기록이 1871년 김해 분산성 수축을 끝으로 더 이상 등장하지 않는 점으로 보아, 기록을 통해 축성 시기를 파악할 수 있는 우리나라 산성 중에서 가장 늦은 시기의 산성이라 할 수 있다. 또한 당시(1873년, 고종 10년) 외세의 침입에 대비하여 조정의 지원 없이 거제부사 송희승과 거제도민들의 힘만으로 쌓았다는 점에서 희소성과 상징성, 역사적 가치가 뛰어나다.

성내에서 조사된 건물지와 동서문지의 양호한 잔존 양상은 조선후기 성곽 구조와 축조 수법을 파악하는 데 중요한 자료다. 1호 건물지는 온돌이 확인되지 않고 장식기와가 사용되어 창고나 관사 등 특수목적 건물로 보이며, 영남지역에 석회 산지가 없었음에도 불구하고 당시 고급 재료였던 석회가 다량 사용된 점으로 미루어 중요한 건물로 추정된다.

또한 수정산성의 초축 성벽에서 확인되는 성돌(세장방형 가공), 성벽(바른층쌓기), 성문과 기저부, 층단식 원형집수시설 등의 축성 기법을 통해 최초 축성 시기를 6세기 후반에서 7세기 초로 추정할 수 있으며, 당시 신라가 남해 지역으로 진출하여 방어 체계를 구축해 가는 과정과 그 시점을 알려준다는 점에서 학술적 가치가 크다.

국가유산청은 30일간의 예고 기간을 통해 의견을 수렴한 후 문화유산위원회 심의를 거쳐 ‘거제 수정산성’의 사적 지정 여부를 최종 결정할 예정이다.