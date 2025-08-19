“디폴트 위기 아니지만 선제적 구조조정 적기” “조선업 위기때처럼 정부·채권단 주도해야 성공” “국회도 정쟁 넘어 국익 위해 할 일 분명히 해야”

[헤럴드경제=강문규 기자] 윤상현 국민의힘 의원 19일 “석유화학의 재편은 곧 대한민국 전략산업 재편의 출발점이며, 한국 제조업의 미래와 직결된 국가적 과제”라고 말했다.

윤 의원은 이날 페이스북을 통해 “이재명 정부도 뒤늦게 구조조정 방안을 마련하겠다고 밝혔다”면서 “그러나 말만 무성한 종합대책이 아니라 실행력 있는 로드맵과 강력한 컨트롤타워가 뒷받침되어야 한다”고 강조했다.

윤 의원은 “2015년 조선업 위기 때처럼 선택과 집중, 정부·채권단의 확실한 주도 없이는 성공할 수 없다”면서 “석유화학산업의 구조조정도 같은 원칙이 필요하다”고 설명했다.

이어 “한때 대한민국 경제성장의 견인차였던 석유화학산업이 삼중고에 직면해 있다. 중국·중동의 대규모 증설, 글로벌 플라스틱 규제, 탄소중립 압력으로 인해 수익성은 하락하고 공급은 과잉되며 규제는 강화되고 있다”면서 “이대로 방치한다면 과거 조선업이 겪었던 장기 불황을 되풀이할 수 있다”고 했다.

윤 의원은 “실제로 국내 4대 석유화학 업체의 단기차입금은 불과 2년 만에 10조 원 가까이 늘어나 현재 20조 원을 넘어섰다”며 “은행권에서 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’라며 한계를 호소할 정도라고 하니 석유화학은 이제 기업만의 문제가 아니라 금융권과 지역경제, 더 나아가 국가경제 전반의 문제가 되고 있다”고 전했다.

그러면서 “우선, 과잉과 저수익 부문을 정리해야 합니다. 노후 설비와 범용 제품 라인을 줄이고 경쟁력이 없는 사업은 과감히 매각해야 한다”며 “동시에 친환경·고부가가치 제품에 집중해야 한다. 바이오 플라스틱, 케미컬 리사이클링, 특수 화학제품, 탄소저감형 공정으로 전환해야 한다”고 했다.

특히 “산업 재편과 협력이 필요하다. 대기업·중견기업 간 M&A, 정유사와 석화업체의 수직 통합 모델을 확대해야 한다”며 “이를 조율할 정부-금융권 공동 컨트롤타워가 하루빨리 세워져야 한다. 현재처럼 채권단 리더조차 공석인 상태로는 위기를 돌파할 수 없다”고 말했다.

그는 “R&D 투자를 강화해야 한다 폐플라스틱 재활용 상용화, 수소·암모니아 기반 원료 기술 확보가 미래 경쟁력의 관건”이라며 “고용과 지역사회를 보호해야 한다. 전직·재교육, 산업 다변화, 고용안정기금을 통해 사회적 충격을 최소화해야 한다”고도 했다.

아울러 “아직 석유화학산업은 디폴트 위기까지는 이르지 않았다”면서 “지금이 바로 선제적 구조조정의 적기다. 공적자금 투입이 불가피하더라도, 방향과 우선순위를 분명히 정해 체질을 바꿔야 한다”고 주장했다.

윤의원은 “국회도 정쟁을 넘어 국익을 위해 해야 할 일을 분명히 해야 한다”며 “산업정책의 시험대 앞에서 국회가 국익을 지키는 모습을 분명히 보여드려야 한다”고 했다.