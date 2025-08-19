9월까지 4개 권역에서 릴레이 개최 타다, 세라젬 등 100여 개 기업 참여

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 중장년층의 재취업 성공을 위해 ‘2025 권역별 중장년 채용박람회’를 개최한다.

8월 22일 중부권역 50플러스캠퍼스를 시작으로 동부·북부·서부에서 9월까지 순차 개최하는 이번 박람회는 권역별 개최를 통해 더 많은 중장년이 생활권에서 채용 상담과 면접 등의 기회를 접할 수 있도록 한 것이 특징이다.

이번 채용박람회는 서울시50플러스재단(대표이사 강명)이 올해 새롭게 추진하는 현장 중심 채용행사로 ▷현장 면접 ▷채용설명회 ▷1:1 취업 컨설팅 ▷채용 정보 제공 등 실질적 채용 프로그램을 통합 운영한다. 100여 개 기업이 참여해 총 2000여명의 중장년을 채용할 예정이다.

재단은 중장년의 경력설계·직업훈련·취업·창업을 지원하는 서울시 출연기관으로, 서부·중부·남부·북부·동부 5개 캠퍼스와 동작·영등포·노원 등 13개 센터를 통해 체계적인 중장년 지원사업을 전개하고 있다.

권역별 일정은 ▷중부(8.22) ▷동부(8.26) ▷북부(9.9~9.10) ▷서부(9.18) 순으로 진행한다.

중부권역 채용박람회에서는 브이씨엔씨(타다), 세라젬 등 20여 개 기업이 채용 부스에 참여한다. 지역 내 맞춤 채용 정보를 안내받을 수 있는 공공채용정보관을 비롯해 방송인 표영호의 「중장년 취창업, 소통으로 성공을 디자인하라」 특강, 이력서 증명사진 촬영, 취업 타로 등의 부대행사도 운영한다.

동부권역 채용박람회에서는 신한라이프케어(주), 국경없는의사회 등 30여 개 기업이 참여한다. AI 기반 채용 지원프로그램과 중장년 맞춤 건강관리 서비스를 제공하는 헬스케어존, 중장년 유망 직종 및 자격증 관련 취업 특강 등 다양한 프로그램을 제공한다.

북부권역 채용박람회는 서울버스운송조합, ㈜펫닥 등 37여 개 기업과 13개의 북부권역 중장년 일자리 지원기관이 참여한다.

서부권역 채용박람회에서는 KB골든라이프케어, 한국맥도날드 등 20여 개 기업이 참여한다.『구글 임원에서 실리콘밸리 알바생이 되었습니다』의 저자 로이스 킴의 특강을 비롯해 ‘안정적인 60대 만드는 현실적인 자격증, 30분 트렌드 과외’ 등 중장년층의 관심 주제를 다룬 다양한 강연이 마련된다.

채용박람회는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 참여를 원하는 시민은 50플러스포털(50plus.or.kr)에서 권역별 채용박람회 일정 및 장소를 확인한 후 신청하면 된다.

강명 서울시50플러스재단 대표이사는 “권역별 중장년 채용박람회는 지역사회와 기업, 유관기관이 함께 만들어가는 열린 채용 플랫폼”이라며 “캠퍼스를 거점으로 한 생활권 채용 기회 확대를 통해 지역 수요에 맞는 일자리 연결을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.