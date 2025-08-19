전문 상담사가 원하는 장소로 직접 찾아가 1:1 심리상담 또는 미술치료

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구(구청장 정원오)가 지역 내 고립·은둔 청년을 대상으로 ‘찾아가는 멘토링’ 서비스를 실시한다고 밝혔다.

‘고립 청년’은 가족이나 업무상 접촉 이외 타인과 교류가 없고 도움을 요청할 수 있는 지지 체계가 없는 청년을 뜻한다. ‘은둔 청년’은 사회적 관계망이 결핍되어 외출 없이 제한된 공간에서 생활하는 청년을 의미한다.

성동구는 이 같은 사회적 단절을 겪고 있는 청년들이 심리적 안정을 되찾고 건강한 자립을 이룰 수 있도록 지난해에 이어 올해도 ‘찾아가는 멘토링’ 서비스를 운영한다.

지원 대상은 성동구에서 거주하거나 생활하는 19~39세의 청년으로 ▷한 번이라도 고립·은둔을 경험했다고 느끼는 청년 ▷하루 대부분을 집과 같은 한정된 공간에서 생활하는 청년 ▷사회 관계망이 없어 혼자 지내거나 사회참여에 어려움을 느끼는 청년 ▷중요하거나 어려운 일이 있을 때 조언을 구할 사람이 없는 청년이다. 고립·은둔으로 인해 자기 삶에 대해 고민 중인 청년이라면 누구나 신청할 수 있다.

서비스는 전문 상담사와 1:1 맞춤형으로 진행되는 개인별 심리상담 또는 미술치료를 각 8회씩 제공한다. 특히, 고립·은둔 청년의 특성과 수요를 고려하여 대상자가 서비스 기관을 찾아오는 것이 아니라 전문 상담사가 대상자들이 심리적으로 편안함을 느낄 수 있는 집 또는 집 근처 카페 등 원하는 장소로 직접 찾아가는 방식으로 진행된다.

이번 사업은 오는 12월까지 진행되며, 선착순으로 참여자를 모집한다.

정원오 성동구청장은 “‘찾아가는 멘토링’ 사업이 홀로 어려움을 감내하고 있는 청년들에게 새로운 삶의 전환점을 찾는 발판이 되기를 바란다”고 말했다.