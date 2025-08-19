尹 체포 방해 혐의 1차 공판준비기일 시작 尹측 기일변경 요청했지만 법원 불허하고 재판 진행 김건희특검도 8월 26일 첫 재판

[헤럴드경제=박지영 기자] 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란특검팀(특별검사 조은석)이 기소한 체포영장 방해 등 혐의 재판이 본격적으로 시작됐다. 출범 3주 만에 윤 전 대통령을 구속시킨 내란특검팀은 2달 만에 윤 전 대통령 재판까지 개시했다.

19일 법조계에 따르면 윤 전 대통령의 체포영장 방해 등 혐의를 심리하는 서울중앙지방법원 형사35부(부장 백대현)는 이날 오전 11시께 첫번째 공판준비기일을 진행할 예정이다. 내란특검팀은 지난달 19일 윤 전 대통령은 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사 방해, 허위공문서 작성 등 혐의로 기소했다. 이보다 앞선 10일 윤 전 대통령을 구속시켰다.

지난 14일 윤 전 대통령 측이 기일 변경 신청서를 제출했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 윤 전 대통령 측은 특검으로부터 관련 수사 기록을 등사받지 못했고 변호인 선임도 아직 진행 중이라는 취지로 주장했다. 하지만 재판부는 기소 이후 한달이 지난 시점인 만큼 공판 준비 절차를 시작할 수 있다고 판단한 것으로 보인다. 공판준비기일은 공판 시작 전에 앞서 쟁점을 정리하고 입증계획을 점검하는 사전 준비 절차다. 피고인 출석 의무는 없다.

내란특검팀은 지난 6월 18일 수사를 개시했다. 김건희 특검팀, 채상병 특검팀(특별검사 이명현)이 특별법에 보장된 20일의 준비기한을 모두 채우고 수사를 개시한 것과 달리 내란특검팀은 곧바로 속도전에 들어갔다. 같은 날 수사 개시와 동시에 구속 만료를 앞두고 있던 김용현 전 국방부 장관을 위계공무집행방해 등 혐의로 추가기소했다.

해당 사건을 심리하는 서울중앙지방법원 형사34부(부장 한성진)는 김 전 장관을 추가 구속하고 2차례 공판준비기일을 진행했다. 다만 김 전 장관 측이 내란특검팀의 기소가 위법하고 재판부의 구속 영장 발부로 공정한 재판을 기대할 수 없다며 절차적인 문제를 제기해 실질적인 공판 준비 절차를 진행하지 못했다. 김 전 장관 측은 이의 신청, 집행정지 신청, 재판부 기피 신청 등을 제기했으나 법원이 이를 기각했다. 가장 최근에는 ‘관할 이전’을 신청했으나 상급 법원인 서울고등법원 심리 결과 역시 기각됐다.

내란특검팀은 지난 6월 27일에는 노상원 전 정보사령관도 추가로 기소했다. 노 전 사령관이 ‘제2수사단’ 구성을 위해 문상호 전 정보사령관으로부터 정보사 요원들의 인적 정보 등 군사 정보를 넘겨받았다는 혐의(개인정보보호법 위반)다. 해당 사건을 심리하는 서울중앙지방법원 형사21부(부장 이현복)는 지난 12일 1차 공판기일을 진행했다. 노 전 사령관은 사실관계는 전반적으로 인정하지만 정보사 인원 명단을 받은 것이 비상계엄을 준비하기 위한 것은 아니라는 취지로 주장했다.

3대 특검이 개시 2달차에 접어들면서 다른 특검팀이 기소한 사건도 이달 중 시작할 예정이다. 김건희특검팀이 지난 1일 자본시장법 위반 등 혐의로 구속기소한 삼부토건 이일준 회장과 이응근 전 대표이사 사건은 오는 26일 첫번째 공판준비기일이 예정돼있다. 김건희특검팀은 삼부토건이 2023년 5∼6월께 우크라이나 재건 사업을 미끼로 주가를 띄운 후 보유 주식을 매도해 총 369억원의 부당이득을 챙긴 것으로 보고있다.