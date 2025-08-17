[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 S.E.S 출신 슈(본명 유수영)가 남편에게 “여자친구가 없냐”고 묻는 말이 논란이 되자 해당 부분의 영상을 삭제했다.

15일 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’에는 “슈가 돌아왔슈 (왜 8년 만에 돌아왔냐고요?)”라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 말미에는 슈와 임효성이 함께 등장해 솔직한 대화를 나누는 장면이 담겼다.

슈는 “부부라는 단어가 참 부담스럽다. 우리가 부부라고 생각해?”라고 물었고, 임효성은 “결혼생활 만 4년, 친구생활 11년. 남이지”라며 의미심장한 대답을 내놨다.

이에 슈는 “나는 되게 친구처럼 생각해서 싸울 일이 거의 없다”라고 했고, 임효성은 “그치, 내가 싸움을 안 하려고 하지. 네가 자꾸 걸어도”라며 현실적인 속내를 털어놨다.

슈는 임효성에게 “요즘 좀 괜찮은 여자친구 없어?”라고 질문했고, 임효성은 “미친 거 같아. 사이코냐”라고 이야기했다. 슈가 “물어볼 수도 있는 거잖아. 얼마나 좋냐. 아메리칸 스타일로”라며 쿨한 모습을 보이자 임효성은 얼굴을 찡그리며 촬영을 끝내자는 제스처를 취했다.

누리꾼들의 우려 목소리가 이어지자 슈 유튜브 측은 논란이 된 대화를 지웠다.

두 사람은 “소문이 무성한 슈 임효성 부부의 실상을 다음주에 공개하겠다”며 예고했다.

한편 슈는 2016년 8월부터 2018년 5월까지 마카오 등 해외에서 상습 도박 혐의로 집행유예 2년과 사회봉사 80시간을 선고 받았다. 이에 연예 활동을 중단한 슈는 2022년 인터넷 방송으로 복귀를 시도했으나 노출 의상으로 논란에 휩싸인 바 있다.

두 사람은 최근 유튜브를 통해 임효성이 과거 슈의 도박 빚을 갚아준 사연을 공개한 바 있다. 임효성은 “당시 트러블로 별거 중이었는데 돈 필요하다는 연락을 받았다”며 “빚이 2억5000만원이라더라. 하루 고민해 보고 다음 날 바로 빌려줬다”고 전했다.