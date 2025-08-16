차기 서울시 이끌 과장급 인물로 고시 출신 김홍찬 복지정책과장, 김설희 예산담당관, 조혜정 경제정책과장, 최현정 저출생담당관 등과 일반 출신 강경훈 기획담당관, 김현아 자치행정과장, 홍우석 인사담당관, 황성묵 언론담당관 등 거론

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시는 1000만 시민의 안전과 삶의 질을 지키는 보루다.

폭우가 내리면 침수 피해가 없을까, 폭염이 계속되면 어르신들과 공사장 인력들의 건강은 이상이 없을까 등...

한시도 긴장을 놓지 않은 곳이 바로 서울시다. 시정을 이끄는 오세훈 시장과 김태균 김성보 부시장, 정상훈 기조실장, 여장권 교통실장, 윤종장 복지실장, 주용태 경제실장 , 마채숙 여성가족실장 등 최고위층 간부는 물론 곽종빈 행정국장, 김태희 문화본부장, 구종원 관광체육국장, 이수연 정원도시국장 등 과 이민경 대변인 등은 잠시도 멈출 수 없는 시계 바늘 돌아가듯 시스템적으로 운영되는 곳이다.

이들은 새벽부터 출근해 저녁까지 업무의 긴장감을 놓지 못하고 일한다.

현재 서울시는 80주년 광복절 기념 행사를 이어가고 있다. 윤종장 복지실장 주도 아래 김홍찬 복지정책과장과 김태희 문화본부장과 이은주 문화정책과장 등이 행사 준비와 진행에 여념이 없다.

이런 가운데 서울시를 이끌어갈 과장급 중 차세대 기대주들이 관심사다.

특히 행정고시 출신으로 김홍찬 복지정책과장, 김설희 예산담당관, 조혜정 경제정책과장, 최현정 저출생담당관, 박주선 도시철도과장, 강선미 홍보담당관 등이 머지 않아 3급 승진과 함께 서울시 중심축을 이룰 것으로 전망된다.

또 주로 7급 공채 출신으로 강경훈 기획담당관, 김현아 자치행정과장, 홍우석 인사담당관, 황성묵 언론담당관, 안형준 교통정책과장, 이자영 버스정책과장, 변경옥 교육지원정책과장, 사창훈 주택정책과장, 최선혜 재무과장, 채명준 세제과장, 노수임 자원회수시설과장 등이 유망 주자로 거론된다.

서울시는 고시 출신들이 점차 줄어들면서 7급 공채 출신 들이 향후 주요 보직을 맡을 가능성도 커 보인다.

이창현 규제혁신기획관, 조성호 주택정책기획관 등이 능력을 인정받은 것도 같은 맥락으로 보인다.

서울시는 내년도 새 해 예산 편성작업에 들어간다. 연 50조원에 이른 막대한 규모로 내년 살림살이를 짜기 위해 정상훈 기조실장과 김설희 예산담당관 등이 밤샘 작업도 해야 할 시기가 돌아오고 있다.

중앙부처보다 빡세게 일하는 서울시 공직자들이 있기에 시민들의 생활은 유지되고 있다.