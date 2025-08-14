“필요시 영장에 없는 의혹도 조사”

[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사가 14일 민중기 특별검사팀에 소환됐다. 지난 12일 구속된 이후 처음 진행하는 조사다.

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 “김건희씨는 9시56분 조사가 시작됐다”며 “부당 선거 개입, 공천 개입 등 의혹 부분에 대해 조사할 예정”이라고 밝혔다.

부당하게 선거와 공천에 개입했단 의혹은 윤석열 전 대통령 부부와 정치 브로커 명태균 씨가 연루된 사건이다. 김 여사는 2022년 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거, 지난해 국회의원 선거 때 국민의힘 공천 과정에 영향력을 행사했다는 의혹을 받는다.

이외에도 특검팀 관계자는 “필요하다면 구속 영장에 적시되지 않은 의혹도 물을 수 있다”고 덧붙였다.

구속 상태인 김 여사의 출석은 비공개로 진행됐다. 김 여사는 서울남부구치소에서 법무부 호송차를 타고 출발해 지하를 통해 오전 9시53분께 서울 광화문에 있는 특검 사무실에 도착했다고 특검팀은 전했다.

김 여사는 평상복 차림에 수갑을 차고 이동한 것으로 알려졌다. 김 여사가 수갑을 찬 채로 이동한 것에 대해 법무부 관계자는 “남부구치소에서는 보호 장비를 착용하고 출석을 하도록 한다”며 “다른 피의자들과 마찬가지로 예외 없이 적용한 것”이라고 설명했다. 조사 중에는 수갑을 푼다.

김 여사 조사 시간은 “조사 진행 상황과 피의자의 컨디션에 따라 조율될 여지가 있다”고 특검팀 관계자는 말했다. 오후까지 이어질 것으로 관측되는 만큼 김 여사는 특검 사무실에서 점심을 먹을 예정이다.

지난 12일 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 공개 출석한 김 여사는 줄곧 굳은 표정으로 시선을 바닥에 고정한 채 취재진의 질문을 피했다. 같은 날 밤 서울중앙지법이 김 여사에 대한 구속 영장을 발부함에 따라 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부가 동시에 구속됐다.