[헤럴드경제=김해솔 기자] 서울서부지법 폭력 난동 사태를 수사 중인 경찰이 보수 유튜브 채널 ‘신의한수’ 운영자 신혜식 대표의 휴대전화를 확보했다.

서울경찰청 안보수사과는 13일 오후 신 대표가 2023년부터 올해 5월까지 사용한 휴대전화를 임의로 제출받아 압수했다. 신 대표는 전광훈 사랑제일교회 목사 등과 함께 서부지법 난동을 교사한 혐의를 받는다.

경찰은 신 대표가 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 전 목사와 윤 전 대통령 측 관계자 등과 주고받은 문자 메시지·통화 내역 등을 살펴볼 계획이다.

앞서 신 대표는 지난 1월 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 앞두고 성삼영 전 대통령실 시민사회수석실 행정관이 ‘지원’을 요청한 문자 메시지 내용을 폭로했다. 서부지법 난동 배후에 당시 대통령실 등이 있다는 것이 신 대표 주장이다.

신 대표는 임의제출에 앞서 취재진에게 “서부지법 난동을 막으려고 한 내용이 휴대전화 안에 있으니 경찰이 합리적으로 판단해 주기를 바란다”며 “대통령실이 명백하게 개입하려고 했던 정황에 대해서도 철저히 수사하고 책임질 사람들은 책임져야 한다”고 했다.