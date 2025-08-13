트럼프 발표 하루만에…워싱턴DC 곳곳 주방위군 배치 NYT “워싱턴 강력범죄 오히려 감소 추세” 법질서 앞세워 ‘민주당 90% 몰표’ 워싱턴DC 타깃 대통령 긴급상황시 ‘경찰 지휘’ 가능…최대 30일

범죄, 야만, 오물, 그리고 인간쓰레기가 사라질 것이다. 도널드 트럼프 미 대통령 트루스소셜 발언

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 수도 워싱턴DC에 12일(현지시간) 주방위군 현장 배치가 개시됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴DC 치안 업무를 연방 정부가 직접 통제하겠다고 밝힌 지 하루 만이다.

뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP)에 따르면 이날 저녁부터 워싱턴 DC 도심 일부에서는 주방위군이 순찰하는 모습이 관찰됐다. 특히 도심 한복판의 워싱턴기념탑 건너편에는 약 12명의 주방위군이 5대의 군용차량을 타고 나타났다고 미국 일간 NYT는 전했다.

트럼프 대통령은 전날 기자회견에서 워싱턴 DC가 범죄로 얼룩진 “통제불능” 상황이라고 주장하며 주방위군 800명과 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 주류·담배·총포 담당국(ATF) 등에 소속된 연방 요원 약 500명을 현장에 배치하겠다고 선언했다.

미국 수도에 주방위군을 투입하는 것은 미국 역사상 전례없는 일인만큼, 트럼프 대통령의 발표는 미국 전역에 파장을 일으키고 있다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “워싱턴 DC는 오늘 해방될 것”이라며 “무고한 사람들을 무자비하게 죽이거나 해치는 시대는 끝났다”고 밝혔다. 이후 백악관에서 진행한 기자회견에선 이날 발표한 조치가 “우리나라의 수도를 범죄와 유혈 사태, 대소동, 더러움에서 구하는 역사적 행동”이라고 자평했다.

트럼프 대통령은 이 같은 이례적 조치를 감행한 배경으로 ‘강력범죄’를 지목했다. 워싱턴 DC의 치안이 엉망이라며, 해당 지역을 포함한 로스앤젤레스(캘리포니아주), 볼티모어(메릴랜드주), 오클랜드(캘리포니아주), 뉴욕(뉴욕주), 시카고(일리노이주)까지 치안권을 연방정부가 주방위군 투입 등을 통해 직접 개입하겠다는 방침을 밝힌 것이다. 이를 두고 트럼프 대통령이 지목한 도시들의 강력범죄가 실제로 심각한 수준에 이르렀는지 의문이 제기되고 있다.

워싱턴DC 강력범죄 심각?…현지매체들 “범죄율 오히려 줄었다”

하지만 미국 현지매체들은 주방위군을 투입하기로 결정한 도시들의 강력범죄에 반론을 제기하고 있다. 트럼프 대통령의 주장과 달리 워싱턴DC와 이들 5개 도시의 강력범죄 건수는 감소하는 추세라는 지적이다.

NYT가 인용한 워싱턴DC 경찰국 통계에 따르면 이 도시의 강력범죄는 최근 수년간 감소 추세이며, 2023년에 일시적으로 치솟았으나 그 이듬해에 35% 감소했으며 올해도 지난해 같은 기간 대비 감소 추세가 8월 10일까지 이어지고 있다.

2023년에 치솟은 강력범죄 건수도 2010∼2016년보다는 적으며, 올해 건수는 2010년 이래 최소 수준이다.

미국 악시오스는 주요 대도시 수장들의 협의체가 68개 법집행기관들로부터 수집한 자료를 인용해 작년에 미국 주요 대도시들에서 살인 건수가 19% 감소했다고 전했다.

강력범죄 건수로 보면 재작년 대비 작년에 오클랜드는 19%, 볼티모어는 17% 감소했다. 시카고와 뉴욕에서도 전반적인 범죄 건수와 살인, 강도 등 주요 강력범죄 건수가 2023년 대비 감소한 상태다.

이와 관련해 뮤리얼 바우저 워싱턴DC 시장은 11일 오후 기자회견에서 트럼프 대통령의 조치에 대해 “우려스럽고 전례가 없는 일”이라고 비판하기도 했다.

브랜던 존슨 시카고 시장도 지난해에만 살인사건이 30% 이상, 총기발사 사건이 40% 이상 감소했다고 밝히면서 트럼프 대통령이 주방위군을 투입하는 근거를 반박했다. 존슨 시장은 트럼프 대통령이 폭력 방지 프로그램 예산을 삭감하고 총기 폭력 방지 조직을 해체했다고 지적하면서 “만약 시카고를 더 안전하게 만드는 일에 도움을 주고 싶거든 범죄와 폭력을 줄이는 데 매우 중요했던 폭력방지 프로그램들의 예산을 회복하라”고 촉구했다.

브랜던 스콧 볼티모어 시장과 웨스 무어 메릴랜드 주지사 등은 공동 성명서를 내고 강력범죄가 늘고 있다는 트럼프 대통령의 주장이 “순전한 거짓말”이라며 반박했다. 이들은 볼티모어는 워싱턴DC와 마찬가지로 공공안전이 크게 개선되고 있으며 2021년 이래 살인 건수가 40% 감소했다고 설명했다.

주방위군 투입 진짜 목적은 민주당 견제?

미국 주요매체들은 트럼프 대통령이 워싱턴 DC와 이외 5개 도시들을 겨냥한 이유가 강력범죄가 아닌 민주당을 견제하기 위한 목적이라고 지적하고 있다. 지목된 도시들은 모두 민주당 소속 흑인 정치인들이 시장직을 맡고 있기 때문이다. 해당 도시들이 속한 주의 주지사도 모두 민주당 소속이라는 공통점이 있다.

시장들 중 워싱턴DC의 뮤리얼 바우저, 로스앤젤레스의 캐런 베이스, 오클랜드의 바버라 리는 흑인 여성이며, 시카고의 브랜던 존슨, 볼티모어의 브랜던 스콧, 뉴욕의 에릭 애덤스는 흑인 남성이다.

악시오스는 트럼프 대통령의 이번 조치에 대해 “미국에서 흔히 볼 수 없는 수준의 연방 통제 강화 조치”라며 “대통령 권한의 한계를 시험하는 동시에 민주당이 장악한 도시들을 표적으로 삼겠다는 그의 의지를 보여주는 또다른 예”라고 평가했다.

범죄에 단호히 대응하는 ‘강력한 지도자’의 모습으로 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 지지자들의 호응을 끌어내는 동시에 민주당 지지세가 강한 도시를 표적으로 삼아 야당 인사들에 대한 압박 수위를 높이려는 전략이라는 분석이다.

‘트럼프 마음대로’ 美수도 주방위군 허용, 법적 문제 없나

트럼프 대통령이 워싱턴DC 등 도시에 주방위군을 투입하는 방침에는 법적 논란이 대두된다. 워싱턴포스트(WP) 등 일부 미국 언론은 워싱턴의 행정과 치안 업무 등을 연방 정부 차원에서 인수하는 것은 연방 의회 차원에서 법을 개정해야 하는 사안이라고 지적했다.

일단 워싱턴 DC는 미국 전역에서 유일하게 특별구로 지정돼 있어 주(州)로 분류되진 않는다. 연방법인 ‘워싱턴 DC 자치법(Home Rule Act)’은 대통령이 ‘비상사태 성격의 특별한 조건이 존재한다’고 선언함으로써 30일간 워싱턴 DC의 경찰권을 인수할 수 있도록 하고 있다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 “선출된 시장과 시의회가 시정을 맡고 있지만, ‘경찰의 비상 통제(Emergency Control of Police)’라는 조항에 따라 대통령은 제한적인 상황에서 지역 경찰을 임시로 지휘할 수 있다”며 “이 조항은 대통령이 비상 성격의 특별한 상황이 존재한다고 판단하면 워싱턴 DC 시장이 대통령이 필요하다고 판단하는 경찰 병력을 제공하도록 규정하고 있다”고 설명했다.

다만 대통령이 경찰을 연방 관리 아래 둘 수 있는 기간은 30일간이다. 연방관리 하에 놓이는 시간이 48시간 이상이 되는 경우는 의회 내의 담당 위원회에 통고가 의무화돼 있다.