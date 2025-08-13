-GTX·SRT 초역세권에 풍부한 배후수요 확보…영화관, 마트부터 병의원 및 음식점까지 업종 다양

-‘임대수익률 6% 보장’, ‘담보대출이자 5% 지원’ 등 파격혜택 제공으로 눈길

GTX-A 동탄역 출입구 앞으로 위치한 ‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’ 상업시설이 분양 중이다. 대방건설이 시공한 해당 상업시설은 삼성SDI 입주와 각종 키테넌트 매장들이 오픈하면서 복합시설로서의 요건을 본격적으로 갖추고, 입지와 수요 측면에서 주목받고 있다. 특히 최근 영화관, 마트 등 키테넌트에 이어 병의원 및 식음업장까지 다양한 업종이 잇달아 입점 중이다.

- 삼성SDI 입주 완료…복합 수요 기반 형성

해당 상업시설은 약 531세대 규모의 아파트, 323실의 오피스텔, 프라임 오피스로 구성된 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 단지 내에 자리한다. 삼성SDI가 오피스 전 호실에 입주를 완료하면서 고정적인 상주 인력이 유입되고 있으며, 인근 입주민과 협력업체, 방문객 등의 수요도 더해지고 있다.

- 브랜드 매장 운영 본격화…일상 소비부터 외식·문화까지

최근 메가박스, 올리브영, 롯데슈퍼를 비롯해 편의점, 오락실, 가차샵, 이자카야, 카페, 치킨 프랜차이즈, 파스타 전문점, 한식 다이닝 등 다양한 외식·문화 업종이 입점해 운영 중이다. 또한 미용실, 정형외과, 부동산 등 생활 밀착형 업종도 함께 들어서면서, ‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’은 방문객의 일상형 소비와 체류 동선을 아우르는 복합 상권으로 자리잡고 있다.

또한 업종 간의 시너지 효과를 바탕으로, 단순 유동인구 유입을 넘어 실질적인 소비 전환과 상업시설 활성화로 이어질 수 있는 기반을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 이는 향후 상권 경쟁력 제고에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다.

-임대수익 보장형 투자 혜택…잔여 호실 선착순 분양 중

투자 혜택 역시 눈길을 끈다. 해당 상업시설은 최대 5년간 연 6% 임대수익 보장 또는 2년간 담보대출이자 연 5% 지원 중 하나를 선택할 수 있으며(대상 호실 한정), 3.3㎡당 1,200만원대의 합리적 분양가와 계약금 10%·잔금 90% 조건, 최대 3개월 무상 임차 혜택까지 제공된다.

‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’ 홍보관은 화성시 오산동 일원에서 운영 중이다. 현재 대부분의 호실은 계약이 완료됐으며, 잔여 호실에 대한 선착순 분양이 진행되고 있다.