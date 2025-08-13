[헤럴드경제=강승연 기자] 팀홀튼은 캐나다의 국민 간식 푸틴(Poutine)을 활용한 신규 멜트 2종을 출시한다고 13일 밝혔다.

푸틴은 감자튀김 위에 뜨거운 그레이비 소스와 치즈 커드를 얹어 만든 캐나다 전통 음식으로, 짭짤하고 진한 풍미가 특징이다.

새롭게 선보이는 ‘푸틴 멜트’는 취향에 따라 즐길 수 있도록 ‘클래식 푸틴 멜트’와 ‘미트칠리 푸틴 멜트’ 2종으로 구성됐다.

팀홀튼은 캐나다 국민 카페라는 브랜드 정체성을 강화하고 국내 소비자들에게 캐나다 미식 경험을 제공하기 위해 이번 신제품을 기획했다. 핫샌드위치인 멜트는 매장에서 주문 즉시 조리된다.

이번 출시를 기념해 커피와 세트로 즐길 수 있는 ‘멜트&블랙’ 프로모션도 진행한다. 다음 달 2일까지 푸틴 멜트 2종 중 하나를 구매하면 블랙커피 한 잔(M 사이즈)을 무료로 제공한다.

팀홀튼 관계자는 “‘푸틴 멜트’는 캐나다인들이 즐겨먹는 대표 간식 푸틴을 팀홀튼만의 방식으로 해석, 현지의 맛과 풍미를 담아내고자 노력한 메뉴”라고 설명했다.