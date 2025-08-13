[헤럴드경제=나은정 기자] 홍콩에서 ‘우주오일(Space oil)’로 불리며 사회적 문제를 일으킨 신종 마약이 서울 강남 유흥가에 퍼져 경찰이 이를 유통한 일당을 대거 검거했다.

서울경찰청 마약범죄수사대는 13일 부정의약품 제조·유통책 A씨(구속)와 밀수입책 B씨 등 10명을 보건범죄단속법 위반 등 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다. 총책인 프랑스 남성-미국 여성 부부는 태국으로 도주해 인터폴 적색수배를 발령했다.

이들 일당은 지난해 5월부터 10월까지 홍콩에서 전문의약품인 전신마취유도제 에토미데이트와 ‘물고기 마취제’로 불리는 프로폭세이트를 밀수입해 시중의 액상담배와 배합하는 방식으로 전자담배 카트리지 987개를 만들어 일부를 판매한 혐의를 받는다.

경찰은 같은 해 7월 강남 유흥업소 종사자가 케타민을 투약한다는 제보를 입수한 후 수사에 착수, A씨의 주거지에서 마약류로 추정되는 액체를 대량으로 발견해 수사를 확대했다. 그 결과, 마취제 1500ml와 액상담배 432ml, 전자담배 카트리지 513개, 현금 2억4800만원 등이 발견돼 압수했으며, A씨의 SNS 대화내역 등을 토대로 공범도 검거했다.

이들은 프로폭세이트와 에토미데이트가 마약류로 분류되지 않아 단속이 어렵다는 점을 악용한 것으로 드러났다. 유통책들은 손님으로 방문해 유흥업소 종사자들에게 무료 샘플을 나눠주며 “검출되지 않는 약물”이라고 안심시키고 “다이어트 효과가 있다”고 속여 카트리지를 판매했다.

한 유통책이 태국 방콕 공항에서 카트리지 300개를 누군가에게 건넨 정황도 포착됐는데, 경찰은 이들이 해외 판로 개척까지 준비한 것으로 보고 있다.

신종 마약으로 사용된 프로폭세이트와 에토미데이트는 단순한 의약품이 아닌 마취제 성분으로, 이미 홍콩에서는 ‘우주오일’이라는 이름으로 확산해 심각한 사회적 문제를 낳았다. 이에 경찰은 프로폭세이트가 마약류로 지정되도록 식약처에 제도개선을 요청했으며, 식약처는 지난달 30일 프로폭세이트를 임시마약류로 지정 예고했다.

아울러 식약처는 에토미데이트 등을 마약류로 지정하는 내용의 ‘마약류관리법 시행령’ 개정안을 전날 공포하며 대응에 나섰다.