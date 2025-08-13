인구주택 국가 통계 자료 수집 분석 업무 총 52명, 8월 31일까지 접수

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군은 오는 11월 전국적으로 실시되는 2025 인구주택총조사에 참여할 조사요원 52명을 공개 모집한다. 모집인원은 조사 관련 업무를 총괄하는 조사관리자 5명과 가구 방문 현장 조사를 담당할 도급조사원 47명이다.

인구주택총조사는 특정한 시점에서 한 국가 또는 일정한 지역의 모든 사람, 가구, 거처와 관련된 자료를 수집하고 분석하는 과정으로, 5년마다 실시되는 국가 통계사업이다.

응모자격은 만 18세 이상으로 업무에 사명감과 책임감이 투철한 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.

접수기간은 8월 31일까지이며 담당자 이메일(2psk5@korea.kr)로 접수하거나, 해남군 총무과 및 각 읍면사무소 총무팀을 직접 방문하여 신청 가능하다. 접수 및 선발에 관한 자세한 사항은 해남군 누리집을 참고하거나 해남군 총무과 행정팀(☎061-530-5237) 또는 해당 읍면사무소로 문의하면 된다.

군 관계자는“원활한 조사 수행을 위해서는 조사요원의 역할이 매우 중요하다”며 “책임감 있고 성실한 조사요원 모집을 위해 군민 여러분의 많은 관심과 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.