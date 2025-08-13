뉴욕 락스타치킨·꼬치, 호주 채 등 3곳과 협업 김치 치킨 샌드위치, 김치 코스 요리 등 선봬

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상의 김치 브랜드 종가(JONGGA)는 미국과 호주의 유명 레스토랑과 손잡고 김치를 활용한 다양한 메뉴를 선보인다고 13일 밝혔다.

대상은 K-푸드 열풍으로 관심을 받고 있는 김치의 매력을 알리기 위해 이번 협업을 결정했다. 협업 대상도 캐주얼 프랜차이즈부터 파인 다이닝, 정통 한식 등 다양한 레스토랑으로 추진했다.

우선 미국 뉴욕의 락스타 치킨(Rokstar Chicken)은 한국식 프라이드 치킨을 트렌디한 방식으로 재해석해 현지에서 주목받고 있는 브랜드다. 이번 협업을 통해 ‘종가 김치 치킨 샌드위치’와 ‘종가 김치 프렌치 프라이’를 내년 3월까지 뉴욕 내 5개 매장에서 선보일 예정이다. 종가와 락스타치킨의 브랜드 엠블럼을 활용한 티셔츠와 식기류를 함께 제작해 매장 인테리어에 활용할 계획이다.

꼬치구이를 기반으로 한식 코스 요리를 선보이는 뉴욕의 꼬치(KOCHI)와의 협업도 주목할 만하다. 꼬치는 2021년 미슐랭 1스타를 획득한 한식 파인 다이닝 레스토랑이다. 꼬치의 시그니처 메뉴인 비빔밥에 종가 맛김치를 고명으로 더한 ‘종가 김치 비빔밥’을 오는 9월부터 내년 8월까지 판매할 예정이다. 종가 김치를 활용한 신제품 공동 개발도 추진 중이다.

호주 멜버른에 위치한 유명 한식 레스토랑 채(CHAE)에서는 오는 10월과 11월 두 달간 김치를 활용한 특별 코스 요리를 선보인다. 해당 코스 요리는 레스토랑 공식 홈페이지를 통해 8월 초(10월 식사)와 9월 초(11월 식사)에 한 차례씩 사전 예약 신청을 받는다. 12월부터 내년 7월까지는 종가 김치를 레스토랑 기본 반찬 구성에 포함한다. 내년 하반기에는 ‘김장 워크숍’도 진행할 예정이다.

대상 종가는 이번 협업을 통해 김치를 단순한 반찬이 아닌 새로운 미식 콘텐츠로 재해석하고, 김치가 지닌 무한한 가능성을 전세계에 알린다는 계획이다. 향후 글로벌 레스토랑을 비롯한 외식 브랜드와의 파트너십을 지속 확대해나갈 방침이다.

이경애 대상주식회사 김치글로벌사업본부장은 “글로벌 소비자들이 보다 다양하고 자연스럽게 김치를 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 협업을 기획하게 됐다”며 “앞으로도 세계 시장에서 종가 김치의 건강 효능과 미식 경험의 매력을 널리 알리는 데 힘쓸 예정”이라고 말했다.

한편, 대상 종가는 미국과 유럽 시장 내 급증하는 김치 수요에 대응하고자 2022년 국내 식품업계 최초로 미국 LA에 대규모 김치 공장을 설립한 데 이어 폴란드 크라쿠프에도 공장 신설을 추진 중이다. 현재 미국과 유럽의 주요 유통 채널에 입점해 있다.