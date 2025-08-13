제14회 전국 고교생 바이오기술경진대회 성료…총 12개 팀 수상, 바이오 창의인재 발굴의 장

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국내 청소년 바이오 인재들이 한자리에 모여 기량을 겨룬 ‘제14회 전국 고교생 바이오기술경진대회’가 성황리에 막을 내렸다.

한국폴리텍대학 바이오캠퍼스는 13일 경기스타트업캠퍼스에서 시상식을 열고, 창의성과 실용성을 겸비한 총 12개 수상팀을 선정했다고 밝혔다.

이번 대회 대상(고용노동부 장관상)은 경북바이오마이스터고 ‘병원균 다 치자’ 팀이 차지했다. 이들은 ‘천연소재를 활용한 식품 부패 감지용 바이오센서 개발’로 높은 평가를 받았다. 금상(한국폴리텍대학 이사장상)은 원주의료고 ‘시크래치’ 팀이 ‘볏과 식물 추출물의 항염증 및 재생 효과를 통한 상처 치유 촉진’ 연구로 수상했다.

이 밖에 한국바이오마이스터고, 대천여고, 순천미래과학고, 춘천한샘고, 대전대신고, 양일고 학생들이 은상·동상·장려상을 나눠 가졌다. 특히 은상을 수상한 한국바이오마이스터고 ‘한바마 어니언즈’ 팀은 양파껍질을 활용한 항산화 스프레이를 개발해 호응을 얻었다.

‘병원균 다 치자’ 팀은 “일상 속 식품 안전을 지키는 기술의 가능성을 확인했고, 앞으로도 사회에 보탬이 되는 연구를 이어가고 싶다”고 수상 소감을 밝혔다. 금상 수상팀 ‘시크래치’는 “생활 속 식품의 의약품 활용 가능성을 확인한 뜻깊은 경험이었다”고 말했다.

고용노동부와 한국폴리텍대학이 공동 주최하는 이번 대회는 바이오 기술 탐구와 창업 아이디어 발굴을 통해 미래 산업 인재를 양성하고 창의력을 높이는 것을 목표로 한다. 이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “여러분의 열정과 도전이 대한민국 바이오 기술의 미래를 밝힐 것”이라고 격려했다.