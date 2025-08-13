협업 프로젝트 창작물 기획 중

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시(시장 노관규)가 대한민국 문화도시 조성 사업의 일환으로 추진 중인 ‘정원 레지던시’에서 입주작가들의 첫 번째 협업 프로그램을 성공적으로 마쳤다.

원도심에 위치한 ‘정원 레지던시’에 입주하는 작가들은 순천의 창작 환경을 직접 경험하며 영감을 얻고, 지역민과 교류하는 창작 프로그램을 운영한다.

8월은 애니메이션 분야 감독 2명이 입주해 활동하며, 이후 웹툰‧캐릭터 분야로 확장될 예정이다.

순천만을 배경으로 한 애니메이션 ‘도래지’ 제작자이자 대표작 ‘혼자에 익숙해지는 법’으로 잘 알려진 서평원 감독과 감각적인 비주얼 크리에이터 이세용 작가가 첫 번째 협업 프로그램 ‘크로키로 만나는 세상과 연결된 나’를 기획하고 진행했다.

이번 프로그램은 지난 12일 ‘한옥글방’에서 애니메이션에 관심 있는 청년 20명이 참여해 자신의 얼굴을 개성 있는 캐릭터로 재해석하고 순천의 풍경과 인물을 크로키로 표현하는 창작프로젝트다.

이번 프로그램을 시작으로, ‘정원 레지던시’ 입주작가들은 애니메이션 특별 상영회, 작가의 세계를 담은 드로잉쇼 등 시민과 함께하는 다양한 창작 프로젝트를 이어갈 예정이다.