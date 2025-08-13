5G 특화망·통합관제 인프라 구축 스마트 지게차·탄약고 통합관제

KT가 국방부와 ‘국방 5G 인프라 구축 사업’ 착수보고회를 열고, 총 207억 원 규모의 첨단 국방 통신 인프라 구축에 본격 돌입한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 육·해·공군과 해병 부대에 5G 특화망과 통합관제 인프라를 구축하는 대규모 프로젝트다. KT는 ▷국군지휘통신사령부 대상 공통 5G 코어망 구축 ▷5G 인프라 통합관제 시스템 구축 ▷육군·해군·공군·해병대 대상 부대별 5G 인프라 설계·구축 ▷각 군의 작전·운영 환경 특화 5G 서비스 도입 등의 과업을 수행할 예정이다.

KT는 이번 사업이 향후 국방 5G 인프라의 전군 확산에 있어 중요한 기점이 될 것으로 보고, 국방 디지털 전환의 핵심 기반으로 활용한다는 전략이다. 또한, KT는 다년간 국방 ICT 구축 경험을 바탕으로 차별화된 국방 5G 인프라와 응용 서비스를 제공할 계획이다. 전 군 확산 단계까지 고려해 확장성 높은 5G 인프라 설계를 적용하고 육군정비창 스마트 지게차, 해군 함대사 탄약고 통합관제체계 등 효율화를 높이는 서비스를 통해 향후 병력 자원의 감소 문제에 대응할 수 있는 부대 운영 모델을 제시한다. 권제인 기자