[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남농협은 12일 김해유통센터에서 전통주 전문 향토기업 ㈜맑은내일과 공동 개발한 프리미엄 전통주 ‘마산정종’과 ‘운암25’의 공식 론칭행사를 개최했다.

이번 전통주는 경남농협이 기획을 주도하고, 맑은내일이 제품 개발을 맡아 탄생한 첫 협업 성과로, 지역 쌀을 원료로 한 고품질 전통주라는 점에서 주목받고 있다. 경남농협은 이를 통해 농업인과 지역 기업이 함께 성장하는 유통·브랜드 통합 모델을 구축하고, 향후 지역 쌀을 활용한 가공·유통 확대에 박차를 가할 계획이다.

이날 행사에는 정영희 경남도의회 농해양수산 수석전문위원, 서양권 경상남도 농식품유통과장 등 유관기관과 농협 관계자 20여 명이 참석했다. 경남농협은 이번 협업을 계기로 지역 농산물을 활용한 다양한 부가가치 상품을 개발해 농업인의 실질적 소득 증대에 나설 방침이다.

류길년 본부장은 “이번 전통주가 지역 쌀 소비 확대와 농가 소득 증대에 기여하는 성공적인 협업 사례로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.