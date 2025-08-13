독일 뮌헨서 개최 모터쇼 참가 노이어 클라쎄 기반 첫 양산형

BMW 그룹이 다음달 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 공식 개막하는 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 BMW 노이어 클라쎄 기반 첫 양산형 순수전기 모델 ‘BMW 뉴 iX3’를 세계 최초로 공개하고 그룹의 비전을 담은 혁신 기술들을 선보인다고 13일 밝혔다.

먼저 BMW 그룹은 이번 IAA 모빌리티 2025에서 BMW 뉴 iX3를 세계 최초로 공개한다. 뉴 iX3는 ‘노이어 클라쎄’를 기반으로 한 첫 양산형 모델로, 올 연말 본격적인 생산을 앞두고 있다.

뉴 iX3는 전동화, 디스플레이 및 조작, 디지털화, 커넥티비티, 디자인, 지속가능성, 기술 개방성 등 여러 분야에서 BMW가 이뤄낸 기술적 도약을 집약한 모델이다. 앞으로 출시되는 모든 BMW 모델에는 구동 방식과 상관없이 노이어 클라쎄의 혁신 기술이 적용된다.

BMW 그룹 오픈 스페이스에서는 행사 기간 동안 뉴 iX3에 탑재된 새로운 디스플레이 시스템인 ‘BMW 파노라믹 비전’과 최신 운영 체제 ‘BMW 오퍼레이팅 시스템 X’의 시연이 진행된다.

뿐만 아니라 오픈 스페이스 내 마련되는 전용 공간에서 뉴 iX3에 최초로 적용된 양방향 충전 기술을 공개하고, 이를 통해 차량 배터리 전력을 가정(V2H)이나 전력망(V2G)에 공급하는 기능을 소개한다.

이 외에도 플러그인 하이브리드 모델 M5 투어링과 순수전기 모델 iX, i4, i5, i7 등이 함께 전시되며, BMW 모토라드는 전기 스쿠터 CE 02, CE 04와 미래 콘셉트 모델 ‘비전 CE(Vision CE)’를 통해 도심형 전기 모빌리티의 방향성을 제시한다. 또 가족 단위 방문객을 위한 체험 공간도 마련해 다양한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

IAA 모빌리티 서밋이 열리는 메세 뮌헨에는 약 2000㎡ 규모의 BMW 그룹 전시관이 마련된다. 이곳에서는 뉴 iX3를 중심으로 최신 BMW 파노라믹 iDrive, 고성능 컴퓨터 ‘Heart of Joy’를 통한 주행 역학 제어 기술, 6세대 고전압 배터리 등 미래 전기화 시대를 이끌 핵심 기술이 함께 전시되며, 관련 발표 및 전문가 강연이 진행된다.

또 1961년 IAA 모빌리티에서 첫선을 보이며 ‘오리지널 노이어 클라쎄’의 시작을 알린 BMW 1500도 전시해 과거와 현재, 미래를 잇는 역사적 여정을 조명한다. 전시관에서는 M5 투어링, 수소연료전지차 iX5 하이드로젠 등 다양한 모델을 만나볼 수 있다.

IAA 모빌리티가 개최되는 뮌헨은 BMW 그룹 본사가 위치한 도시로, 행사 기간 동안 도심 전역에 다양한 체험 공간이 운영된다. BMW 벨트에서는 뉴 iX3 및 혁신 기술 전시와 함께 벨트 내 새롭게 조성돼 가동을 시작하는 초급속 충전 스테이션을 소개하며, 전문가 강연 등 현장 프로그램을 통해 전기화 비전과 브랜드 경험을 전달할 예정이다. 김성우 기자