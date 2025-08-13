8월 2일 현재 3만명 돌파, 올해 처음으로 5만 명 이상 관람객 예상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군 예천박물관은 지난 2일 연간 누적 방문객이 3만 명을 돌파했다고 밝혔다.

이는 지난해 대비 176%(17,004명) 증가한 수치다. 현재 추세라면 올해 방문객은 5만 명 이상을 넘어설 것으로 전망된다는 게 박물관 측의 설명이다.

예천박물관은 상반기 주요 관광지 방문객 집계에서 예천곤충생태체험관(2만7,254명)과 비슷한 관람객 수(2만4,683명)를 나타내 지역 대표 관광지로 자리매김했다.

특히, 지역의 역사·문화자원을 전시·교육·체험·행사 등으로 연계해 지역민의 애향심과 정체성을 높이고 있으며, 군민들의 여가 장소와 휴식처의 기능을 담당하고 있다.

하반기에 예천박물관은 예천학 아카데미, 가족 단위 교육, 세시풍속 행사, 야외 영화 상영 등 다양한 프로그램을 통해 지역 주민과 관람객들이 함께 즐길 수 있는 수준 높은 문화교육 프로그램을 선보일 예정이다.

이재완 박물관장은 “올해는 예천박물관의 전시와 체험 행사가 더욱 다채로워져 방문객 증가세가 이어지고 있다”며, “연말까지 5만 명 이상이 다녀갈 것으로 기대한다”고 밝혔다.