또 엇갈린 찬탄·반탄…새 전선 우려 ‘전한길 빠진’ PK연설회도 아수라장 ‘찬탄 지지’ 윤희숙, 전한길 제명 촉구

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 초유의 ‘전직 대통령 부부 동시 구속’ 사태가 분열의 장으로 변한 국민의힘 8·22 전당대회에 기름을 부을 전망이다. 윤석열 전 대통령 탄핵을 놓고 찬반으로 엇갈린 주자들이 서로 다른 목소리를 내면서다.

이른바 반탄(탄핵 반대) 주자인 김문수 국민의힘 당대표 후보는 13일 새벽 입장문을 통해 “헌정사에 유례없는 폭거가 벌어졌다”며 김건희 여사에 대한 법원의 구속영장 발부를 강하게 비판했다. 김 후보는 “이재명의 3대 특검이 전직 대통령 부부를 동시에 구속하는 만행을 저질렀다”며 “조국·정경심 부부를 풀어주자마자 곧바로 전직 대통령 부부를 구속했다”고 했다. 장동혁 당대표 후보도 “있을 수 없는 일이며 있어서도 안될 일”이라며 “구치소에 있는 전직 대통령을 패대기치며 인권을 유린하는 것도 모자라 김건희 여사까지 구속하며 대놓고 정치보복을 하고 있다”고 비판했다.

찬탄(탄핵 찬성) 주자인 조경태 당대표 후보는 이날 오전 채널A 인터뷰에서 “법은 만인한테 평등해야 하고, 사필귀정이란 얘기가 있다. 결국 정의를 실현하는 방향으로 가고 있다”고 말했다. 조 후보는 “일반적 국민은 죄를 지으면 다 죗값 치르지 않나. 대통령 부인이라 해서 거기서 자유로울 수 없다”고 강조했다. 안철수 당대표 후보는 “참담하다”면서도 “그럼에도 불구하고 파렴치한 계엄 세력과 ‘윤어게인’ 세력은 여전히 활개치고 있다”고 했다. 이어 “이제 정말 정신을 차려야 한다”며 “우리는 반드시 윤석열 부부와 절연하고 그 연을 끊어내야 한다”고 했다.

“별도로 드릴 말씀은 없다(송언석 국민의힘 비상대책위원장)”는 지도부와 달리 후보들이 상반된 입장을 속속 내놓으면서 당 안팎에선 이번 사태가 13일 충청·호남, 14일 강원·수도권·제주 연설회뿐만 아니라 향후 TV토론회 등 남은 전당대회 일정에서 새로운 전선으로 두드러질 것이란 우려가 나오고 있다. 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 ‘야유 선동’으로 논란을 빚은 강성 우파 유튜버 전한길씨에 대한 출입 금지 및 중앙윤리위 회부를 결정한 지도부와 당 선거관리위원회 조치에도 불구하고 악재가 겹치는 모습이다.

국민의힘 전당대회 후보들은 전날 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 부산·울산·경남 지역 합동연설회에서도 서로를 향해 “배신자”라며 언성을 높였다. 전씨는 출입 금지 조치에 따라 참석을 포기했지만, 각 후보들이 날 선 메시지를 내놓으며 행사장은 고성이 오가는 아수라장으로 변했다.

찬탄 진영에서는 “국민을 배신하고 국민의힘 당원을 배신한 사람은 윤석열 전 대통령(조경태 당대표 후보)”, “친길(친전한길) 당대표, 윤 어게인 당대표를 세우면 어떻게 되겠나(안철수 당대표 후보)” 등의 발언이 나오자 객석에서 ‘배신자’란 야유와 욕설이 섞인 고성이 터져 나왔다. 반탄 진영에선 “지금부터 내부총질하는 사람들을 절대로 용서하지 않겠다(김재원 최고위원 후보)”, “스스로 무릎을 꿇고 특검 앞에 나가 우리 동지의 등에 화살을 쏘는, 칼을 꽂는 사람들이 있다(신동욱 최고위원 후보)” 등의 발언이 나와 찬탄 지지층의 반발을 샀다.

당 선관위는 물리적 충돌이 일어나지 않았던 만큼 추가적인 경고나 주의 등 제재를 검토하지 않는다는 입장이다.

한편 사실상 찬탄 후보에 대한 지지를 표명하고 여의도연구원장에서 자진 사퇴한 윤희숙 국민의힘 혁신위원장은 이날 CBS라디오에서 “전한길씨로 대표되는 전당대회 난장판은 그 자체로도 한심하다”며 전씨에 대한 중앙윤리위의 ‘제명’ 결정을 촉구했다. 윤 위원장은 “(제명이) 안 나온다면 그것이 가리키는바 또한 의미심장하다”며 “상황을 직시할 능력이 없거나, (중앙윤리위) 본인들도 극우적인 성향에 젖어 있을 수 있다”고 말했다.