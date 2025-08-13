한국인공지능협회 CAIO과정 전남대서 9월 개강

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 이세돌 9단, 한재권 교수, 김갑진 교수 등 AI 시대를 대표하는 각 분야의 혁신적 리더들이 전남대학교에 모인다.

전남대학교 공과대학(학장 한종훈)은 산업대학원 최고산업전략과정(AISP)에 AI 기반 비즈니스 혁신을 선도할 ‘Chief AI Officer(CAIO) 과정’을 신설하고 한국인공지능협회와 공동 운영한다고 13일 밝혔다. 본 과정은 오는 9월 개강하며, 현재 한국인공지능협회 홈페이지에서 선착순 모집 중이다.

CAIO 과정은 최신 AI 트렌드와 산업별 적용 노하우를 집약해 개발됐다. 특히 기업 의사결정권자들이 AI를 전략적으로 활용하고, 조직 전체의 AI 역량을 강화할 수 있도록 실무 중심의 커리큘럼으로 구성된 것이 특징이다. 모집 대상은 기업체 경영자·임원, 정부 및 지자체 고위직 공무원, 주요 기관·단체 임원, 전문 직종 종사자 등이다.

이번 1기는 코로나19로 중단된 최고산업전략과정 모집이 5년 만에 재개되는 것으로 광주시가 추진하는 ‘AI 중심 산업융합 집적단지’ 조성과 맞물려 지역 사회의 기대와 관심이 높다.

특히 이번 과정에는 국내외 AI 분야를 선도하는 최고 전문가들이 대거 참여한다. 인공지능과의 세기의 대결로 AI 시대 인간의 역할과 가치를 성찰하게 한 바둑계의 전설 이세돌 9단, 인간 중심 로봇 개발을 선도하며 로봇과 인간의 공존 비전을 제시하는 로봇 공학 권위자 한재권 교수, 양자역학적 스핀 펌핑 현상을 세계 최초로 발견한 김갑진 교수 등 각 분야의 대표 인물들이 직접 강연에 나서 생생한 경험과 실무 노하우를 전할 예정이다.

과정 이수자는 산업대학원장 명의의 수료증과 전남대학교 동창회 회원 자격이 주어지며, 한국인공지능협회가 제공하는 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 또한 오는 11월에는 서울과 광주 CAIO 원우들이 함께하는 ‘인공지능 기업인의 밤’을 개최해 전국 단위의 AI 기업인 네트워크를 형성하고 교류를 확대할 예정이다.

한종훈 전남대학교 공과대학장은 “AI는 이제 선택이 아닌 필수이며, 기업의 미래는 AI를 얼마나 효과적으로 도입·활용하느냐에 달려 있다”며, “CAIO 과정을 통해 기업과 조직의 리더들이 AI 시대를 선도하는 통찰력과 실행력을 갖춘 진정한 Chief AI Officer로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.