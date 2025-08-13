200타겟위클리커버드콜 9033억 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 4221억 올해 누적 개인 순매수·연초 이후 수익률 ↑

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 대표 타겟 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 2종의 순자산이 합산 1조3000억원을 넘어섰다고 13일 밝혔다.

특히, ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’은 순자산 9033억원을 기록하며 국내 커버드콜 ETF로는 최초로 ‘순자산 1조 클럽’ 진입을 앞뒀다. 지난해 12월 상장 이후 8개월여 만의 성과다.

이 상품은 코스피200에 투자하면서 이들 기업의 주식 배당과 코스피200 지수의 위클리 콜옵션을 매도해 연 17% 수준의 분배금을 지급하는 것이 목표다. 올 들어 누적 개인 순매수는 6407억원을 기록, 국내 상장한 전체 커버드콜 ETF 가운데 1위를 차지했다.

‘KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜’은 순자산 4221억원을 기록했다. 이 상품은 국내 대표 금융사에 투자해 금융주의 주가 상승에 참여가 가능하면서도 타겟 커버드콜을 활용해 안정적인 현금 흐름을 동시에 누릴 수 있다.

회사는 해당 상품 2종에 투자금이 몰린 이유로 높은 수익률을 꼽았다. 두 ETF는 전체 43종 커버드콜 ETF 가운데 연초 이후 수익률 1, 2위에 나란히 올랐다. KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 옵션매도 비중을 30%로 고정하고 있다. 이에 연간 15% 수준의 분배 재원을 확보하면서도 상승장에도 약 70% 수준으로 참여할 수 있어 연초 이후 수익률 42.7%로 전체 커버드콜 1위에 올랐다.

KODEX 200타겟위클리커버드콜은 올해 시장 변동성이 높아지면서 프리미엄 수익 또한 높아져 낮은 옵션 매도 비중으로도 타겟 프리미엄을 수취할 수 있었다. 이에 따라 주가 상승에 더욱 많이 참여할 수 있어 연초 이후 수익률이 30.3%로 전체 커버드콜 2위를 차지했다.

월중 배당도 인기 요소다. KODEX 200타겟위클리커버드콜은 연간 약 17%, KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 연간 약 15%의 분배금을 매월 나눠서 받을 수 있다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 “KODEX 타겟위클리커버드콜 2종은 주가 상승에 참여해 높은 수익률을 기록하면서도 안정적인 현금 흐름을 놓치지 않고, 절세 혜택을 누리고 싶은 투자자들이 투자하기에 적합한 ETF”라며 “최근 금융주가 약간 조정을 받고 있는 가운데 타겟 커버드콜 ETF를 활용해 변동 장세에 투자하기에도 좋은 시점으로 보인다”고 말했다.