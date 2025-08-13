[헤럴드경제=최원혁 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널 사운드 트랙 ‘골든(Golden)’이 마침내 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 1위를 차지했다.

빌보드는 “‘골든’은 ‘핫 100’ 차트를 정복한 K팝 관련 아홉 번째 노래로, 여성 보컬리스트들이 부른 곡 중 최초의 1위”라고 설명했다.

특히 ‘골든’이 앞서 지난 1일 미국 빌보드와 더불어 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 1위를 기록하면서 이 노래는 두 차트를 모두 석권하는 진기록을 세웠다.

이러한 인기에 힘입어 넷플릭스는 속편 제작, 실사화 영화, 뮤지컬 제작 등을 논의 중이고, 완구 등을 포함한 상표권도 단독 출원하며 사업 확장을 예고했다.

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 “‘케데헌’의 세계적인 신드롬은 ‘K팝의 확장성’을 증명한 좋은 사례라고 볼 수 있다”고 평가했다.

서 교수는 “기존 10대~20대 여성층이 중심이었던 K팝 팬층을 넘어 이제는 남녀노소 할 것 없이 다양한 세대와 성별을 아우르는 ‘팬덤의 확장성’이 형성됐다”고 전했다.

그러면서 “헌트릭스 멤버들이 투어 일정을 마친 후 세신을 하고 국밥을 먹는 장면이 나오는데 대중목욕탕이 여행 콘텐츠로 주목을 받는 등 관광 콘텐츠의 확장성에도 기여했다”고 덧붙였다.

아울러 서 교수는 “‘케데헌’ 공개 이후 국립중앙박물관의 온라인 뮷즈샵 방문자 수는 일일 약 7000명에서 60만명 수준으로 급증했다고 한다”며 “이는 한국의 전통 문화에 관심을 더 갖게한 큰 계기가 됐다”고 강조했다.