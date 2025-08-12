4시간 30분 심문 끝 짤막하게 최후진술

[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨가 구속 전 피의자 심문에서 ‘속상하다’고 최후진술을 했다. 당초 김 씨는 최후진술을 할 의사가 없었으나 심문이 끝나갈 무렵에 의사를 밝히고 발언 기회를 얻은 것으로 확인됐다.

12일 법조계에 따르면 김 씨는 이날 오전 10시 10분께부터 오후 2시 35분께까지 서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사가 심리한 구속 전 피의자 심문에서 직접 발언기회를 얻어 최후진술을 했다. 김 씨는 “결혼 전 문제까지 거론돼 속상하다. 판사님이 잘 살펴봐달라”고 말했다. 김 씨의 최후진술은 변호인단과 사전 논의 없이 현장에서 즉흥적으로 결정됐다고 한다.

특검팀은 오전 10시 10분부터 오후 12시 55분께까지 약 2시간 45분 동안 김 씨의 도이치 모터스 주가 조작 의혹, 정치 브로커 명태균씨 공천 개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹 등 혐의를 소명하고 구속 필요성을 주장했다. 김 씨가 지난 6일 소환조사에서 모든 혐의를 부인하고 관련 증거 은폐를 시도하는 등 증거 인멸 우려가 높다는 점을 강조했다.

특히 김 씨 측이 이른바 ‘나토 목걸이’와 관련해 수사 방해를 시도했다고 주장했다. 김 씨는 2022년 5월 나토(NATO·북대서양조약기구) 순방 당시 재산 신고가 되지 않은 고가의 반클리프 아펠 목걸이를 착용해 논란이 됐다. 김 씨 측은 20년 전 가품을 구매해 어머니 최은순 씨에게 선물했다가 잠시 빌린 것이라고 주장했고 김 씨 오빠의 장모 자택에서 가품 목걸이가 발견되기도 했다.

특검은 “김 씨는 대통령 취임 직후 서희건설 측으로부터 진품을 교부받아 착용한 것이 분명하다. 가품이 김 씨 오빠의 인척 주거지에거 발견된 경위에 대해 철저히 수사할 것”이라며 반클리프 아펠 목걸이 가품, 진품 2점을 법원에 제출했다. 김 씨 측이 진품 목걸이가 없는 것처럼 속여 수사를 방해하려 했다는 취지다.

특검팀은 총 870쪽 분량의 의견서를 제출했다. 지난 7일 22쪽 분량의 구속영장 청구서를 제출했고 같은날 572쪽, 지난 11일 276쪽의 의견서를 추가로 제출했다. 이날 심문에는 한문혁 부장검사 등 8명 참석했다.

특검팀의 의견 진술 이후 약 5분간 휴정한 뒤 오후 1시께부터 2시 30분까지 김 씨 측의 반박이 이어졌다. 김 씨 측에서는 유정화·채명성·최지우 변호사가 출석했다. 변호인단은 80쪽 분량의 PPT(프레젠테이션) 발표 자료와 60여쪽의 의견서, 20여쪽의 참고자료, 김 씨의 병원 진단서 등을 제출했다고 한다. 김 씨 측 변호인단은 김 씨가 소환 조사에 성실하게 응했고 도주할 이유가 없다는 점, 건강상 문제가 있다는 점 등을 강조한 것으로 전해진다.

구속영장 발부 여부는 이르면 이날 밤, 늦으면 13일 새벽께 결정될 전망이다. 현재 김 씨는 서울남부구치소로 이동해 구속 여부를 기다리고 있다. 특검팀은 전날인 11일 구금·유치 장소를 경기 의왕시에 위치한 서울구치소에서 서울남부구치소로 변경해달라고 요청했다. 서울구치소에 윤 전 대통령이 있어서다.