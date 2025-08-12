윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 민중기 특별검사팀은 지난 6일 김 여사를 소환조사 했으며 이튿날 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(알선수재) 혐의로 법원에 구속영장을 청구했다. 이르면 이날 밤늦게 구속 여부가 결정될 것으로 전망되며, 법원이 구속영장을 발부하면 전직 대통령 부부가 함께 구속 수감되는 헌정사 최초의 사례가 된다. 임세준 기자
4시간 30분 심문 끝

짤막하게 최후진술

[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨가 구속 전 피의자 심문에서 ‘속상하다’고 최후진술을 했다. 당초 김 씨는 최후진술을 할 의사가 없었으나 심문이 끝나갈 무렵에 의사를 밝히고 발언 기회를 얻은 것으로 확인됐다.

12일 법조계에 따르면 김 씨는 이날 오전 10시 10분께부터 오후 2시 35분께까지 서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사가 심리한 구속 전 피의자 심문에서 직접 발언기회를 얻어 최후진술을 했다. 김 씨는 “결혼 전 문제까지 거론돼 속상하다. 판사님이 잘 살펴봐달라”고 말했다. 김 씨의 최후진술은 변호인단과 사전 논의 없이 현장에서 즉흥적으로 결정됐다고 한다.

특검팀은 오전 10시 10분부터 오후 12시 55분께까지 약 2시간 45분 동안 김 씨의 도이치 모터스 주가 조작 의혹, 정치 브로커 명태균씨 공천 개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹 등 혐의를 소명하고 구속 필요성을 주장했다. 김 씨가 지난 6일 소환조사에서 모든 혐의를 부인하고 관련 증거 은폐를 시도하는 등 증거 인멸 우려가 높다는 점을 강조했다.

특히 김 씨 측이 이른바 ‘나토 목걸이’와 관련해 수사 방해를 시도했다고 주장했다. 김 씨는 2022년 5월 나토(NATO·북대서양조약기구) 순방 당시 재산 신고가 되지 않은 고가의 반클리프 아펠 목걸이를 착용해 논란이 됐다. 김 씨 측은 20년 전 가품을 구매해 어머니 최은순 씨에게 선물했다가 잠시 빌린 것이라고 주장했고 김 씨 오빠의 장모 자택에서 가품 목걸이가 발견되기도 했다.

특검은 “김 씨는 대통령 취임 직후 서희건설 측으로부터 진품을 교부받아 착용한 것이 분명하다. 가품이 김 씨 오빠의 인척 주거지에거 발견된 경위에 대해 철저히 수사할 것”이라며 반클리프 아펠 목걸이 가품, 진품 2점을 법원에 제출했다. 김 씨 측이 진품 목걸이가 없는 것처럼 속여 수사를 방해하려 했다는 취지다.

특검팀은 총 870쪽 분량의 의견서를 제출했다. 지난 7일 22쪽 분량의 구속영장 청구서를 제출했고 같은날 572쪽, 지난 11일 276쪽의 의견서를 추가로 제출했다. 이날 심문에는 한문혁 부장검사 등 8명 참석했다.

특검팀의 의견 진술 이후 약 5분간 휴정한 뒤 오후 1시께부터 2시 30분까지 김 씨 측의 반박이 이어졌다. 김 씨 측에서는 유정화·채명성·최지우 변호사가 출석했다. 변호인단은 80쪽 분량의 PPT(프레젠테이션) 발표 자료와 60여쪽의 의견서, 20여쪽의 참고자료, 김 씨의 병원 진단서 등을 제출했다고 한다. 김 씨 측 변호인단은 김 씨가 소환 조사에 성실하게 응했고 도주할 이유가 없다는 점, 건강상 문제가 있다는 점 등을 강조한 것으로 전해진다.

구속영장 발부 여부는 이르면 이날 밤, 늦으면 13일 새벽께 결정될 전망이다. 현재 김 씨는 서울남부구치소로 이동해 구속 여부를 기다리고 있다. 특검팀은 전날인 11일 구금·유치 장소를 경기 의왕시에 위치한 서울구치소에서 서울남부구치소로 변경해달라고 요청했다. 서울구치소에 윤 전 대통령이 있어서다.


