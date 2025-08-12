[헤럴드경제=배문숙 기자]한국농어촌공사가 농어촌의 가치 확산과 글로컬 미래인재 육성에 본격적으로 나선다.

농어촌공사는 김인중 사장이 12일 전남 나주 본사에서 전남교육 꿈실현재단과 이같은 내용이 담긴 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 공사의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 방침에 따라, 지역사회와 연계한 교육 협력체계를 구축하고 농어촌에 대한 미래 세대의 공감과 참여를 확대하기 위해 추진됐다.

협약 주요 내용은 ▷농어촌 현장 기반 생태‧체험‧진로 교육 공동 기획과 운영 ▷전남지역 학생과 연계한 농어촌 가치 확산 콘텐츠 기획과 홍보 ▷공사의 이에스지(ESG) 경영 기반 사회공헌활동과 재단의 인재 육성 사업 연계이다.

협약에 앞서 공사는 전남교육 꿈실현재단과 함께 농어촌 인사이트-업(Insight-up)투어, 농업 관련 국제기구 직원 인터뷰 등 다양한 교육 활동을 공동 운영해 왔다. 앞으로 스마트농업과 재생에너지 발전시설 현장 견학 등 농어촌 미래를 체험할 수 있는 교육 활동을 통해 학생들의 진로 설계와 농어촌에 대한 이해를 동시에 높일 수 있도록 지원할 계획이다.

김인중 농어촌공사 사장은 “지속 가능한 농어촌의 시작은 미래 세대의 관심과 참여에서 시작된다”면서 “ESG 경영을 실천하는 공기업으로서, 농어촌과 상생하는 미래인재 육성에 최선을 다하겠다”고 강조했다.