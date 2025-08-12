ADC 플랫폼사 앱티스와 공동개발 협약

아이디언스(대표 이원식)가 ‘이중 페이로드 항체-약물 접합체(ADC)’ 개발을 시작한다.

일동제약그룹 항암제 개발기업인 이 회사는 앱티스(대표 한태동)와 이런 내용의 협약을 했다고 12일 밝혔다.

앱티스는 동아쏘시오그룹 ADC플랫폼 전문기업이다. 이중 페이로드(탑재물) ADC는 하나의 항체에 2가지 이상의 서로 다른 작용기전을 가진 약물을 결합시켜 암세포를 억제·사멸시키게 된다.

양측은 아이디언스가 보유한 차세대 PARP 저해 표적항암제 ‘베나다파립’, 앱티스의 위치 선택적 접합기술 ‘앱클릭’을 활용해 치료효능과 안전성을 극대화한 ADC를 개발할 계획이다. 이후 후보물질의 도출과 전임상 연구를 위한 PoC(실증) 작업에 착수하게 된다. 향후 확보되는 연구데이터와 결과물을 토대로 다양한 암종에 적용 가능한 혁신 항암제를 개발한다는 방침이다.

이원식 아이디언스 대표는 “병용요법 임상데이터를 기반으로 PARP 저해제를 ADC 페이로드로 확장하려는 시도”라며 “ADC 시장에서 차별화된 후보물질과 기술경쟁력을 확보하는 계기가 될 것으로 기대된다”고 했다.

한태동 앱티스 대표는 “이중 페이로드 ADC 개발 분야에서 새로운 장을 열 것으로 기대한다”고 밝혔다.