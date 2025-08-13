‘얼굴’ 무단 공개한 병원…“초상권 침해” 소송 수술 부위 관련 사진만 사용하기로 했는데 얼굴 무단으로 공개 법원 “500만원 배상”

[헤럴드경제=안세연 기자] 성형수술 모델에 참여한 사람의 얼굴을 무단으로 공개한 병원 측이 피해자에게 500만원을 배상하라는 판결이 나왔다. 수술 부위와 무관한 사진을 허가 없이 사용해 초상권을 침해한 사실이 인정됐다.

13일 법조계에 따르면 서울중앙지법 41민사부(부장 정회일)는 A씨가 성형외과의원 의사들을 상대로 낸 손해배상 소송에서 이같이 판시했다. 법원은 의사들이 공동으로 A씨에게 500만원을 배상하라고 판결했다. 동시에 병원에서 더 이상 광고에 A씨의 초상을 사용해선 안 된다고 명령했다.

A씨는 2023년 8월께 성형모델 계약을 맺었다. 가슴 성형 및 팔 지방흡입 수술을 받기로 했다. 수술비 990만원 중 720만원을 지원받는 조건이었다. A씨는 수술 전·후 해당 부위 사진을 주기적으로 보내기로 했지만 초상권 사용 범위는 수술과 관련된 부분으로 한정됐다. 상반신이 나오는 인터뷰 영상 촬영을 찍어야 할 때도 계약서에 따르면 얼굴에 마스크를 착용할 수 있다는 내용이 부가됐다.

수술 이후 병원 측은 A씨의 사진·인터뷰 영상 등을 병원 홈페이지에 올렸다. 문제는 병원에서 A씨의 인터뷰 영상과 가슴 수술 전·후 사진을 올리며 A씨의 얼굴을 그대로 사용하면서 불거졌다. 해당 영상을 본 A씨의 지인이 직접 연락을 하기도 했다. A씨는 병원을 상대로 법적 조치를 취했다.

A씨 측은 영상 삭제 및 계약의 해지를 요청했다. 지난해 4월, 법원에 “자신의 사진을 삭제해달라”는 내용의 가처분을 우선적으로 신청했다. 같은해 6월 법원은 A씨의 가처분 신청을 받아들였다.

본안 소송에서 A씨 측은 병원을 상대로 초상권 침해에 따른 손해배상을 요구했다. 재판 과정에서 “계약에서 정한 초상권 사용 범위를 넘어 무단으로 사용했다”며 “정신적 고통에 대해 배상하라”고 했다.

법원은 A씨의 손을 들어줬다. 재판부는 “병원에서 A씨의 동의를 벗어나 초상권을 영리적 목적으로 이용한 사실이 인정된다”며 “A씨의 정신적 고통에 대해 배상할 책임이 있다”고 판단했다.

재판부는 ”계약서에 따르면 병원에서 사용할 수 있는 A씨의 초상권은 수술 부위에 관한 것으로 한정된다고 봐야 한다”며 “A씨 입장에선 자신의 사진이 수술 부위와 관련된 홍보 목적으로만 사용된다고 이해했을 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “A씨가 얻은 이익이 720만원에 불과한 점을 고려하면 병원에선 A씨의 초상권을 사용하는 범위가 합리적인 범위 내로 제한돼야 할 필요가 있다”고 덧붙였다.

이어 “그럼에도 병원에선 A씨의 사진을 계약상 사용 범위에서 벗어나 영리적 목적으로 이용했다”며 “계약서엔 인터뷰 시에도 ‘마스크 착용가능’이란 내용을 부가함으로써 A씨의 얼굴을 가리는 등 보호조치를 취할 것처럼 규정해 놓았다”며 “A씨가 자신의 얼굴이 나오는 것까지 동의했다고 보기 어렵다”고 했다.

재판부는 “A씨 입장에선 자신의 얼굴 사진 등이 예상하지 못한 다양한 홍보에 활용됨으로써 상당한 정도의 당혹감, 수치감을 느꼈을 것으로 보인다”며 배상액으로 500만원을 결정했다.