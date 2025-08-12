롯데免 김포공항점·온라인, 현대免 온라인 입점

[헤럴드경제=강승연 기자]​ ㈜골든블루는 면세점에 추가 입점하며 유통 채널을 확대했다고 12일 밝혔다.

이번에 새롭게 입점된 곳은 롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점, 현대면세점 온라인몰이다. 기존에는 시티면세점 인천공항점과 경복궁면세점 인천공항점에서 만나볼 수 있었다.

㈜골든블루는 “면세 주류 시장 공략을 통해 새로운 판매 채널을 개척하고 소비자 접점을 늘리고자 면세점 입점을 결정했다”고 설명했다.

2병으로 묶여 있던 면세 주류 규제가 지난 3월 폐지되면서 면세 주류 시장의 성장세가 기대되는 상황이다. 2ℓ 용량 제한과 400달러 한도만 지키면 개수와 관계 없이 면세 주류를 구매할 수 있다.

롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점에서는 스테디셀러 제품인 ‘골든블루 더 다이아몬드’를 비롯해 ‘골든블루 더 사피루스’, ‘골든블루 20년 서미트’, ‘팬텀 디 오리지널’ 등 4종을 구매할 수 있다.

현대면세점 온라인몰에는 ‘골든블루’ 브랜드관이 들어섰다. ‘골든블루 더 다이아몬드’와 ‘골든블루 20년 서미트’ 제품을 오프라인보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

박소영 ㈜골든블루 대표이사는 “이번 면세점 입점은 골든블루의 브랜드 가치와 경쟁력을 한층 더 높일 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로 골든블루를 세계적인 브랜드로 성장시키기 위해 지속적으로 유통 채널을 다각화하겠다”고 말했다.