김 여사 영장심사 출석길 지지자들 ‘응원행렬’ 특검 출석때와 같은 ‘올블랙’ 차림새…묵묵부답

[헤럴드경제=김아린 기자] 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 구속영장심사에 출석한 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원 인근엔 전직 대통령 부부를 지지하는 시민들이 몰려들었다. 출석이 예고된 오전 10시가 다가오자 중앙지법 정문과 동문 앞에는 수십여명의 무리가 모여 ‘김건희 여사 무죄,’ ‘이재명 구속’ 등의 문구가 담긴 손팻말을 흔들었다. ‘윤 어게인’(Yoon again·다시 윤석열) 문구가 적힌 티셔츠를 착용한 이들도 눈에 보였다.

서울중앙지법 서편 도로에 무대를 설치하고 집회를 연 시민단체 신자유연대의 김상진 대표는 마이크를 잡고 “김건희 여사님 힘내세요,” “윤석열 대통령을 석방하라” 등의 구호를 외쳤다. 무대 뒷편으로는 ‘이재명은 재판을 받아라 국민의 명령이다’라고 적힌 현수막이 걸려 있었다.

이들은 김 여사가 윤 전 대통령 부부의 자택, 서초 아크로비스타에서 가까운 법원 동문으로 들어올 수 있다며 “개별적으로 각 출입문에서 차량을 향해 응원하자”고 김 여사의 이동 동선을 미리 논의하기도 했다.

오전 9시16분께 윤 전 대통령 사저인 아크로비스타 정문에서 김 여사가 탄 차량이 빠져나가자 법원까지 이어지는 도로에 줄지어 있던 지지자들은 “여사님 힘내세요”를 외치며 손을 흔들었다.

집회에 참석한 이선희(49) 씨는 “이재명 대통령 부부에 대한 재판은 전부 멈췄는데 법이 공정하지 않다”며 “김 여사가 구속되지 않기를 간절히 바라는 마음으로 왔다”고 했다. 인천에서 온 신득배(61) 씨는 “정치적 편향 없이 원칙대로 해달라는 당부를 (법원에) 전하기 위해 나왔다”고 했다. 그는 영장 심사가 종료될 것으로 예정되는 저녁 늦은 시간까지 자리를 지키면서 결과를 지켜보겠다고 했다.

김 여사의 출석과 별개로 현 정부에 대한 반감 때문에 참가했다는 이들도 있었다.

울산에서 오전 6시에 기차를 타고 상경한 박지현(25) 씨는 “새 정부가 들어서자마자 사법부와 언론을 장악하려는 행태에 심각함을 느꼈다”면서 “더 이상 방관하면 안 된다는 생각에 목소리를 내기 위해 직장에 연차를 냈다”고 참석 소감을 밝혔다. 집회에 처음으로 참가한다고 자신을 소개한 이모(32) 씨는 “당선 직후 이재명 대통령과 관련된 재판은 전부 미루고 윤미향과 조국은 사면하는 모습에 분노를 느꼈다”고 말했다.

김 여사는 오전 9시26분께 중앙지법 서관 후문 앞에 도착에 차량에서 내렸다. 예고된 영장심사 시작 시간보다 40분 넘게 서둘러 도착했다. 흰 셔츠에 검은 치마와 재킷을 걸쳤는데 지난 6일 특검 조사에 출석할 때와 비슷한 차림새였다. 노란색의 ‘HOPE’(호프·희망)라는 로고가 새겨진 시가 10만원 안팎의 손가방과 100만원이 호가하는 것으로 알려진 검정 단화도 그대로 신었다.

김 여사는 차량에서 내린 뒤 앞머리가 바람에 흐트러지자 손으로 매만졌다. 줄곧 시선을 바닥으로 향한 채 굳은 표정을 보였다. 법원 출입구로 안으로 들어갈 때까지 “‘아무것도 아닌 사람’의 의미가 뭔가”, “명품 선물 관련해 사실대로 진술한 게 맞느냐” 등 취재진이 질문을 던졌으나 답하지 않았다. 다만 법정 검색대를 통과하기 전에 잠시 취재진을 향해 고개를 숙이기도 했다.

김 여사에 대한 구속영장 발부 여부는 이날 오후 늦게나 내일 새벽께 나올 것으로 보인다. 김 여사가 구속되면 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부가 동시 구속되는 기록을 세우게 된다.