김병주 더불어민주당 의원 KBS 라디오 인터뷰 발언

[헤럴드경제=한상효 기자] 더불어민주당 최고위원을 맡고 있는 김병주 의원은 조국 전 조국혁신당 대표가 사면 조치를 받은 것에 대해 12일 “검찰 독재에 의해서 무도한 어떤 탄압 수사 결과물 중에 한 분으로 희생된 분이 저는 조국 대표라고 본다”며 “그래서 잘 됐다고 판단한다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 오전 KBS 라디오 ‘KBS 전격시사’에 출연해 “조국 수사 같은 경우는 별건의 별건의 별건 수사를 하면서 검찰 독재에서 문재인 정부 죽이기 또 조국 죽이기 이렇게 가한 면이 있다. 또 사면 문제는 대통령의 권한이기 때문에 저는 대통령의 어려운 결심을 존중한다”며 이같이 언급했다.

진행자가 “광복절 사면 명단이 확정이 됐다. 조국 전 대표 사면을 어떻게 평가하느냐”라고 질문한 것에 대한 답변이었다.

김 의원은 조 전 대표의 향후 정치 행보에 관한 질문에 “다시 대표로 복귀하지 않겠나 싶다. 이재명 정부 성공을 위해서 우리 민주당이 많이 노력하고 있는데 조국혁신당도 보조를 같이 맞추지 않겠느냐”며 “민생을 바로 세우려면 조국혁신당의 도움도 사실 우리 민주당 입장에서는 필요한 것”이라고 했다.

진행자가 “민주당과 조국혁신당의 합당설도 나왔다. 당내에서 그런 얘기들이 오가느냐”라고 묻자 김 의원은 “아직 그런 것은 시기상조인 것 같다. 시대 흐름에 따라서 자연스럽게 될 수도 있고 안 될 수도 있는 거기 때문에 지금 그런 걸 얘기하는 것은 시기상조라고 보인다”고 말을 아꼈다.

김 의원은 “사실 정치인의 사면이 계속 언론의 주목을 받긴 하는데 저는 방점을 생계형 사범들에 대해서 기회를 다시 줘서 다시 일어날 수 있게 했다. 이런 대대적인 사면에 이재명 대통령께서 민생과 국민통합적 가치를 두고 하셨다고 본다”며 “그런 측면으로 우리 국민께서도 이해해 주셨으면 좋겠다는 생각이 든다”고 말했다.