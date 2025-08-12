국유재산정책심의위 ‘물납증권 가치 보호 방안’ 심의·의결 횡령·배임·사익편취 및 부실 징후 집중 점검 NXC 지분매각엔 “적정가격 빠른 매각 목표”

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 현금 대신 주식으로 받은 상속세 ‘물납증권’의 가치 보호와 국고 손실 방지를 위한 제도 개선에 나선다.

수탁자인 한국자산관리공사(캠코)의 책임 활동 범위를 확대하고, 횡령·배임·사익편취 등 기업가치 훼손 정황 또는 부실 징후를 중점 점검하는 것이 핵심이다. 물납 법인의 기업가치 훼손이 확인되면 경영진 교체 또는 법적 조치 등 강력히 대응할 예정이다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부장관은 12일 정부서울청사에서 제27차 국유재산정책심의위원회를 열고 이 같은 내용의 ‘물납증권 가치 보호 방안’을 심의·의결했다.

물납제도는 현금 조달이 어려운 납세자가 비상장주식 등 다른 자산으로 상속세를 대신 납부하는 제도를 말한다. 물납자와 특수관계인이 지분 대부분을 보유한 물납법인 특성상 국가 주주는 의결권 행사에 제약받는 경우가 많았다. 이 과정에서 발생하는 물납증권의 가치 훼손 등에 대응하고자 정부는 이번 대책을 마련했다.

우선 수탁자인 캠코를 통해 주주 제안, 회계장부 열람 등 상법상 주주권 활용을 확대하는 동시에 기업 경영에 대한 감시를 강화한다. 특히 물납법인의 횡령·배임·사익편취 등 기업가치 훼손 정황과 대규모 영업손실 등 부실 징후를 중점적으로 점검한다.

이후 경영진 면담, 구체적 사실 관계 확인, 개선 대책 요구 등 단계별 절차를 거친 뒤 방만 경영이 확인되면 이사·감사 선임을 추진한다. 실질적인 개선이 확인되지 않는 경우 손해배상 청구 또는 소송 진행도 검토한다는 방침이다.

다만 국가보유 지분율을 고려하면 정부가 단독으로 임원을 선임할 수 있는 기업은 제한적이다. 현재 물납기업 312개사 중 국가 지분율이 50%를 초과하는 기업은 1개 사뿐이다. 이를 제외한 나머지 물납법인의 국가 지분율은 평균 11.9%로 파악됐다.

정부 관계자는 “정부 단독으로 임원을 선임할 수 있는 기업이 한정된다는 한계점은 있지만 개선이 없는 불가피한 경우에 한해서는 이를 추진할 것”이라며 “물납법인 주식을 적정가격에 최대한 빨리 매각하는 것을 원칙으로 하고 있으며 기업 경영에는 참여할 의사가 없다”고 했다.

정부는 의결권 행사 기준도 개선하기로 했다. 최소 배당 요구 기준을 명확히 하고, 경영 성과와 임원 보수 한도를 연계하는 내용을 담는다. 이와 함께 캠코가 직무상 취득한 정보를 타인에게 제공하거나 이를 통해 재산을 취득하는 것을 방지할 조치도 병행하기로 했다.

정부는 당초 ‘물납주식 매각 활성화’ 기조가 ‘보유주식 가치 보호’로 전환된 것은 아니라고 선을 그었다. 기재부 관계자는 “정부는 물납주식을 장기적으로 보유할 유인이 없으며 적정가격에 최대한 빨리 매각하는 것을 원칙으로 한다”면서 “다만, 물납주식 매각 추진 과정에서 주식의 가치가 훼손되지 않도록 하는 것도 정부의 책무”라고 밝혔다.

정부는 이번 방안이 (넥슨 창업자 고 김정주 회장 상속세로 물납한) NXC 지분 매각 추진과는 관련이 없다는 점도 강조했다. 기재부 관계자는 “NXC 지분 구조상 정부 측 임원 임명은 불가능하다”면서 “현재 IBK투자증권을 매각 주간사로 선정해 매각 절차를 진행 중이며 적정가격에 최대한 빨리 매각하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.