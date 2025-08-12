장 미셸 빌모트, 바이런(VIRON)의 공동 작업 ‘인터랙티브 AI아트존’ 등 입주민 참여시설도

[헤럴드경제=김희량 기자] 대우건설은 개포우성7차에 제안한 ‘써밋 프라니티’를 통해 프랑스 루브르박물관 건축가와 공동 작업한 명품 조경 설계를 선보인다고 12일 밝혔다.

써밋 프라니티의 조경 설계는 엘리제궁, 루이 비통 본사 등을 설계한 프랑스 건축가 장 미쉘 빌모트와 바이런(VIRON)이 공동으로 작업했다. 바이런의 디자인 디렉터인 김영민 서울시립대 교수는 서울특별시 조경상 우수상 등을 수상한 경력이 있다. 김 교수는 ‘대지에 새겨진 자연의 결이 도시와 호흡하다’는 콘셉트로 지상 구조물을 최소화하고 필로티 높이를 높여 단지 전체를 하나의 공원처럼 조성하는 설계를 제안했다.

해당 지상공원은 8개의 프라이빗 정원을 포함해 AI(인공지능) 활용 예술과 미디어가 접목된 공간들이 특징이다. ‘인터랙티브 AI 아트존’은 사람의 행동, 소리, 터치 등 직접적인 움직임을 분석해 매번 다른 미디어 아트를 선보인다. 이러한 방식은 입주민에게 예술적인 경험을 제공할 뿐만 아니라 사람과 AI의 상호작용을 통해 신선함과 재미를 선사할 것으로 기대된다.

아트 플레이그라운드는 아이들의 상상력이 작품처럼 펼쳐지는 놀이 공간이다. 이 놀이대는 단지 인근에 위치한 명문 사학인 중동고등학교의 상징 동물을 모티브로 했다. 사자 조형물은 중동고 방향을 바라보고 있어 아이들이 미래를 향한 꿈을 키워나가도록 응원하는 마음을 담았다.

워터폴 가든은 레스토랑과 자연스럽게 맞닿아 있는 선큰(sunken) 공간을 활용한 중앙 정원으로 조형미를 담은 수경시설이자 휴게공간이다. 조경 특화설계 중 시크릿 필로티 가든이 특히 이목을 끈다. 모든 동의 필로티 하부 공간에 조성되는 시크릿 필로티 가든은 프라이빗 가든, 프라이빗 아웃도어 짐(반 실내형 운동공간), 웰컴 가든으로 구성된다. 프라이빗 가든은 돌의 정원, 숲의 정원, 물의 정원 3가지 테마로 이루어져있다. 해당 동 주민에게만 개방되어 외부의 시선에서 벗어나 조용하고 사적인 휴식을 취할 수 있다.

대우건설 관계자는 “세계 3대 디자인 어워드 그랜드 슬램 달성 및 대한민국 최고의 디자인상도 수상 등 국내외에서 인정받은 대우건설의 독보적인 디자인 역량으로 조경 미학의 진수를 선사할 것”이라며 “자연을 닮은 풍경 속에서 일상의 품격이 완성될 수 있도록 지상의 모든 공간이 공원이 되는 가장 특별한 라이프를 조합원께 선사하겠다”고 전했다.