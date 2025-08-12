김종윤 본부장 “대검 공조…경영책임자 안전의무 이행 여부 철저 수사”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 포스코그룹 계열사에서 중대재해가 잇따르자 고용노동부가 본부와 지방관서를 총동원해 합동수사 전략을 마련했다. 정부는 포스코 사건을 계기로 중대재해 발생 기업 전반을 대상으로 압수수색을 포함한 강제수사를 적극 검토하겠다는 방침이다.

고용노동부는 12일 김종윤 산업안전보건본부장 주재로 ‘포스코 그룹 관련 본부-지방관서 긴급 합동 수사전략 회의’를 열었다. 회의에는 포항·광양 등 주요 사업장 관할 지방관서와 산업안전보건본부 조사관들이 참석해 수사 쟁점, 증거 확보 방안, 부처 간 공조 체계 구축 방안을 논의했다.

이번 회의는 최근 포스코이앤씨를 비롯한 포스코 그룹 계열사에서 발생한 사망사고가 계기가 됐다. 포스코이앤씨에서는 올해 들어서만 4건의 산업재해 사망사고가 발생했고, 일부 사건은 중대재해처벌법 적용 가능성이 제기되고 있다.

고용부는 경영책임자의 안전·보건 확보 의무 이행 여부를 철저히 들여다볼 계획이다. 하청·재하청 구조, 안전관리자 배치, 위험성 평가 적정성, 작업중지권 발동 이력 등 구조적 문제를 규명하기 위해 압수수색 등 강제수사 수단도 적극 활용하겠다는 방침이다.

김종윤 본부장은 “오늘 논의된 수사 방향을 토대로 조속히 대검찰청과 긴밀한 수사 협조 체계를 구축하겠다”며 “구체적인 증거 확보를 통해 책임 규명에 빈틈이 없도록 하겠다”고 강조했다.

정부는 이번 수사 결과를 토대로 유사 사고 재발 방지책도 병행 마련한다는 방침이다. 사고 발생 기업에 대한 공공입찰 제한, 과징금 부과 등 제재 수단 강화와 함께 고위험 현장 불시 점검도 확대할 계획이다.